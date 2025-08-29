"Перші епізоди мали стати фіналом торік": зірка серіалу "Дім дракона" анонсує "вибух" у дебюті 3-го сезону

Олівія Кук у серіалі "Дім дракона"

Зірка серіалу “Дім дракона” Олівія Кук натякнула, чого очікувати від наступної частини серіалу-приквелу “Гри престолів”, де принаймні дебютні епізоди мають подарувати “справжній вибух” глядачам.

“Все починається з вибуху”, — каже Кук в інтерв’ю Collider. “Перші два епізоди, по суті, мали стати нашим фіналом торік. Тож ви можете лише уявити собі таку енергію. Вона більша та лютіша, ніж будь-коли раніше”.

Фінал другого сезону серіалу “Дім дракона”, попри те, що залучив рекордні 8,9 млн глядачів, отримав найгірші оцінки в історії шоу — в основному зі скаргами на відсутність довгочікуваної морської битви. Кук, яка повернеться до ролі Алісенти Хайтауер, сказала небагато, але її коментарі цілком відповідають заявам шоуранера Раяна Кондалла, який обіцяв, що вирізані фінальні моменти “переїдуть” на початок третього сезону.

“Щодня я ходжу по знімальному майданчику і дивлюся на те, що ми будуємо і робимо, на кількість костюмів, статистів і все таке”, — говорив Кондалл. “Я знав, що це масштабніше, ніж другий сезон, але я не думаю, що усвідомлював, наскільки”.

Події серіалу “Дім дракона”, розгортаються за 200 років до подій “Гри престолів” і зосереджуються на протистоянні між чорними та зеленими Таргарієнами. В першому сезоні король Візеріс (Педді Консідайн) порушив традицію і назвав свою дочку Рейніру (Міллі Алкок / Емма Д’арсі) спадкоємицею Залізного Трону, на превелике розчарування брата Деймона (Метт Сміт). Однак шлях Рейніри до коронації ускладнюється, коли її колишня подруга і нова дружина Візеріса Алісента (Кук) народжує сина.

Другий сезон показує ескалацію конфлікту між родинами із важкими втратами з обох сторін, тоді як третій зрештою продемонструє першу велику битву (попередню з драконами розкритикували за “відсутність екшену”).

Перші два сезони серіалу “Дім дракона” транслюються на HBO та HBO Max, офіційно й з українською озвучкою їх можна переглянути на Megogo. Прем’єру третього очікуємо у 2026-му і це вперше, коли в один рік вийдуть одразу два серіали всесвіту “Гри престолів” — другий відомий під назвою “Лицар сімох королівств”.

Кук уточнила в інтерв’ю, що знімання третього сезону мають завершити у жовтні, тож незабаром очікуємо перших кадрів.

Нагадаємо, що раніше Джордж Мартін критикував шоуранерів “Дому дракона” за “токсичні зміни” в оповіді, які можуть “порушити логіку наступних сезонів”.

Джерело: Collder, Games Radar