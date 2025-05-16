Новини Кіно 16.05.2025 о 16:33 comment views icon

«Білосніжка» вже не провал: новий фільм із зіркою «Венздей» отримав 0% на Rotten Tomatoes

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Білосніжка» вже не провал: новий фільм із зіркою «Венздей» отримав 0% на Rotten Tomatoes
Кадр з фільму «Поспішай у завтра»

Якщо вас мучило питання, що точно не дивитися в кінотеатрах (та й у цифрі) — то цей текст для вас.

Психологічний трилер «Поспішай у завтра», який просували як «фільм, на який чекають мільйони фанатів по всьому світі», стартував із розгромним рейтингом на Rotten Tomatoes у вигляді скромних 0% на момент публікації перших 14 рецензій.

‘HURRY UP TOMORROW’ debuts with a 0% on Rotten Tomatoes 🍅

Read our review: https://t.co/FZJTJ9qOz3 pic.twitter.com/7AvJvGv5Ov

— The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) May 15, 2025

На цю мить рейтинг зріс вже до 16%, але це мало, чим рятує ситуацію. Він все ще менший, ніж у провальної «Білосніжки» (39%), фільму про Minecraft (47%) та «Капітан Америка: Чудесний новий світ» (48%) — тріо, що утримувало статус найменш оцінених стрічок 2025 року.

Фільм «Поспішай у завтра», який є доповненням до однойменного музичного альбому The Weeknd, показує вигадану версію музиканта, який страждає від безсоння та перебуває на межі психічного зриву, аж доки незнайомець не бере його в «екзистенційну одіссею». В головних ролях також з’являються Дженна Ортега з «Венздей» та Баррі Кеоган, а режисером виступає Трей Едвард Шульц, відомий за фільмом жахів «Воно приходить уночі».

«Білосніжка» вже не провал: трилер «Поспішай у завтра» отримав рейтинг 0% на Rotten Tomatoes
Кадр з фільму «Поспішай у завтра»

В чому ж проблема стрічки? Зі слів Entertainment Weekly, вона майже позбавлена сюжету і виглядає «нудно і самозакохано», тоді як Associated Press нарікає на «складний сценарій та нечіткий наратив». Сайт The Hollywood Reporter зазначає, що Ортега та Кеоган «роблять усе можливе», вкладаючи у своїх ледь прописаних персонажів величезну енергію, але їхніх наполегливих зусиль недостатньо, щоб зробити фільм «Поспішай завтра» чимось більшим, ніж «величезною подорожжю самолюбства його зірки».

Фільм «Поспішай завтра» стартує в українському прокаті 29 травня. Але не витрачайте час, на Ортегу можна подивитися в другому сезоні «Венздей», який стартує 6 серпня; тоді як Кеоган доєднався до кіноверсії «Гострих картузів».

Трейлер «Поспішай у завтра» — The Weeknd і зірка «Венздей» у трилері про злам реальності

Джерело: Games Radar

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