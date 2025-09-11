Більше, ніж в "Керрі" і "Шоушенка": фільм "Довга хода" став найвище оціненою екранізацією Стівена Кінга

Кадри з фільму "Довга хода"

Відтепер офіційно: “Довга хода” — найвище оцінена екранізація творів Стівена Кінга, і вже сьогодні фільм почав трансляції в українських кінотеатрах.

На Rotten Tomatoes фільм стартував з ідеального рейтингу, який з надходженням додаткової партії рецензій дещо знизився — наразі 95%, але “стабільні”. Фактично, це новий лідер в топі найвище оцінених екранізацій Стівена Кінга, на що першим звернув увагу сайт ScreenRant. Попереднім рекордсменом був науково-фантастичний фільм жахів “Керрі” з 94% на основі 80 рецензій.

“Керрі”, як і інша класика, на кшталт “Сяйва” (84%), “Залишся зі мною” (92%) та “Втечі з Шоушенка” (89%), вже витримали випробування часом і попри те, що не всі мали великі касові збори, загалом критики їх зустріли позитивно. Сумнівно, що й оцінка “Довгої ходи” зміниться суттєво найближчим часом в тому, що стосується рейтингу від критиків. Далі чекаємо на реакцію глядачів, оскільки вже з 12 вересня стрічка вийде у світових кінотеатрах (в Україні днем раніше).

Фільм “Довга хода” був знятий режисером “Голодних ігор” Френсісом Лоуренсом на основі однойменного роману Стівена Кінга, виданого ще у 1979 році під псевдонімом Річард Бахман. В центрі сюжету — постапокаліптичні США і група підлітків, що бере участь у змаганнях на виживання. Хлопці мають безперервно йти зі швидкістю 3 милі на годину: якщо хода сповільниться учасник отримує попередження, після трьох — його застрелюють.

Цікаво, що в оригіналі швидкість руху учасників була більшою, але Кінг попросив її змінити для більшої достовірності. Поряд з вимогою показувати жорстокі сцени, або “не братись за фільм взагалі”.

Наступна екранізація Кінга, яка вийде у 2025-му — рімейк “Людини, що біжить” з Гленом Пауеллом. Подивимось, чи вдасться стрічці повторити успіх “Довгої ходи” і чи не з’явиться в рейтингу новий лідер.