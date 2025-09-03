"Король антиутопій": фільм "Довга хода" стартував зі 100% на Rotten Tomatoes

Кадри з фільму "Довга хода"

Фільм “Довга хода”, який екранізує один із ранніх творів Стівена Кінга, отримав перші оцінки — зі старту “ідеальні” 100% на Rotten Tomatoes на основі 19 рецензій.

‘THE LONG WALK’ debuts with 100% on Rotten Tomatoes. Described as a brutal and heartbreaking survival tale that is easily one of the best movies of the year Read our review: https://t.co/XT21ZNCmE1 pic.twitter.com/5e5jvpmwS3 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 2, 2025

На цей час кількість рецензій подвоїлась, а оцінка дещо впала. Однак все ще є доволі високою, порівняно з попередніми новими і розхваленими екранізаціями Кінга, зокрема “Мавпою” (77%) та “Життям Чака” (81%).

“Довга хода” є адаптацією однойменного роману Стівена Кінга, виданого у 1979 році під псевдонімом Річард Бахман. В центрі сюжету перебувають антиутопічні США, які розважаються досить нетиповими змаганнями: група підлітків безперервно рухається вздовж маршруту №1 у супроводі солдатів; якщо вони йтимуть занадто повільно, то отримують попередження, після третього — будуть розстріляні. Той, хто виживе і дійде до фіналу отримає велику суму грошей і приз “на свій вибір”.

Режисером виступив Френсіс Лоуренс, відомий роботою над екранізацією “Голодних ігор”, а сценарій адаптував Дж. Т. Молнер. Сам Кінг надав кілька оновлень до сюжету, дещо зменшивши швидкість ходи порівняно з оригінальною історією.

Головні ролі взяли на себе Купер Гоффман, Бен Ван, Джуді Грір, Гарретт Верінг, Роман Гріффін Девіс, Чарлі Пламмер, Девід Джонссон та Марк Гемілл, який з’являється в ролі майора-психопата, що тероризує учасників ходи. Верінг раніше розповідав, що потай відстежував кількість кроків на зніманнях і визначив, що їм довелось проходити до 25 км на день.

Що кажуть критики?

У рецензіях фільм називають “королем антиутопій” і чи не найкращою екранізацією Кінга на цей час. Окрема похвала дісталась акторам Куперу Гоффманау та Девіду Джонссону, яким ще в перших реакціях пророкували “Оскар”.

“Довга хода” триває відносно недовго — 108 хвилин, але відчувається кожна її секунда… Усі відхилення від вихідного матеріалу Кінга є додатковими. Фільм залишається в дусі книги та відчуває повагу до історії, а не робить спробу змінити щось просто так”, IGN.

"Довга хода" не для людей зі слабкими нервами, але це одна з найкращих екранізацій Стівена Кінга, а також один з найкращих антиутопічних науково-фантастичних фільмів, що вийшли на великий екран за довгий час. Це чергова перемога для режисера "Голодних ігор" та "Я — легенда" Френсіса Лоуренса, який вкотре демонструє, що розуміє антиутопію як ніхто інший… Ви вийдете з кінотеатру з почуттям безмежної вдячності за своє життя, але не обійдетеся без настирливого страху, що саме таким буде суспільство через 50 років", — Games Radar.

“Оновлення вихідного матеріалу Кінга, хоча й зберігає елементи, вірні часу його написання, іноді заплутує мотивацію головних героїв, але майстерна акторська гра легко долає багато з цих перешкод”, — Screen Rant.

“Непохитна зосередженість фільму “Довга хода” на житті та емоціях мандрівників — це винятковий вибір, який дозволяє йому бути напруженим, зворушливим та складним. Це один із найкращих фільмів жахів року”, — Collider .

“Довга хода” вийде в українських кінотеатрах вже наступного четверга, 11 вересня.

Нагадаємо, що цієї осені на екранах чекаємо ще одну екранізацію Кінга: рімейк “Людини, що біжить” Едгара Райта, який просувають, як “більш достовірну адаптацію”.