"Хижак" посунув Стівена Кінга: фільм "Людина, що біжить" вийде пізніше, ніж очікувалось

Глен Пауелл у фільмі "Людина, що біжить" (2025)

Нова екранізація роману Стівена Кінга “Людина, що біжить” з Гленом Пауеллом вийде пізніше, ніж очікувалось. Дату релізу змістили на тиждень, щоб не “конфліктувати” з новим “Хижаком”.

Початково прем’єру планували на 7 листопада 2025 року, нова дата — 14 листопада. Таким чином фільм “розминеться” з “Хижак: Дикі землі” і отримає ширший доступ до екранів IMAX.

“Людина, що біжить” — це вже друга екранізація однойменного роману Кінга, на цей раз з Гленом Пауеллом в головній ролі. Сюжет зосереджується навколо Бена Річардса, учасника ігор на виживання, перемога в яких може принести йому $1 млрд.

“Бен, звичайний чоловік з робітничого класу, бере участь у смертельному змаганні лише тому, що йому потрібні гроші, щоб врятувати хвору дитину. Кожен його крок транслюється по телебаченню, Бен стає улюбленцем фанатів, а потім загрозою для всієї системи, яка залежна від спостереження за тим, як люди тікають, рятуючи своє життя”.

Серед решти акторського складу з’являються Джош Бролін (продюсер змагань Ден Кілліан), Колман Домінго (ведучий Боббі Томпсон), Лі Пейс (мисливець Еван Маккоун), Майкл Сера (бунтівник Бредлі, який допомагає Бену) та Кеті О’Браєн (учасниця змагань). Режисером виступив Едгар Райт (“Людина-мураха”, “Автостопом по галактиці”) і написав сценарій з Майклом Беколлом, повторивши співпрацю після “Скотт Пілігрим проти світу”.

“Людина, що біжить” — одна з найперших книг Стівена Кінга, написана під його тодішнім псевдонімом Річард Бахман і видана у 1982 році. За п’ять років після цього вийшла перша екранізація за участі Арнольда Шварценеггера.

Нова версія обіцяє бути ближчою до початкової історії Кінга, де ведучий Боббі Томпсон і продюсер змагань Ден Кілліан стануть окремими персонажами, а переслідування Бена відбуватиметься по всій території США і не обмежуватиметься одним конкретним регіоном.

Цікаво й те, що екранізація з Пауеллом має дещо “моторошний” часовий зв’язок з оригінальним твором, дія якого якраз таки відбувалась у 2025 році.

“Людина, що біжить” — це шоста і остання з екранізацій Кінга, які ми побачимо у 2025 році. Раніше вийшли “Мавпа”, “Життя Чака” та “Інститут”, на черзі — “Довга хода” та “Воно: Ласкаво просимо до Деррі”.

Трейлер (українською)

Джерело: Deadline, IGN