Новини Кіно 04.09.2025 comment views icon

"Це майже порнографія": Стівен Кінг "розніс" фільми про супергероїв за стерилізоване насилля і відсутність крові

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

"Це майже порнографія": Стівен Кінг "розніс" фільми про супергероїв за стерилізоване насилля і відсутність крові
Стівен Кінг критикує кіно про супергероїв за відсутність крові і насилля / Twitter, Marvel

Остання адаптація Стівена Кінга “Довга хода” мала одну важливу умову від автора перед стартом зйомок — він хотів багато “жорстокого насилля” на екрані. Те, чого на думку письменника, не пропонують фільми про супергероїв.

В інтерв’ю The Times UK Кінг розкритикував фільми про супергероїв від Marvel та DC за те, що вони не показують “реалістичних і кривавих наслідків”, попри велику присутність руйнувань.

“Якщо ви подивитесь фільм про супергероїв, то побачите якогось суперлиходія, що руйнує цілі міські квартали. Але ніколи не побачите крові. Боже, це неправильно. Це майже порнографія”.

Дійсно, фільми про супергероїв зазвичай уникають сцен насильства, щоб зацікавити ширшу аудиторію, включаючи сім’ї та молодших глядачів. Разом з тим були випущені й такі, що отримали рейтинг R — як приклад “Загін самогубців” (2021), “Крейвен-мисливець” (2024), “Блейд” (1998) чи фільми про Дедпула серед інших.

Стівен каже, що не хотів подібного в екранізації “Довгої ходи”, і тому вимагав від авторів “посилити” зображення насилля і показати серед іншого як розстрілюють підлітків.

“Я сказав, якщо ви не збираєтеся цього показувати, то й не беріться за фільм. І тому вони зняли його досить жорстоким”, — додав Кінг.

“Довга хода” — це фільм створений за мотивами роману-антиутопії Стівена Кінга, виданого у 1979 році. Сюжет оповідає про групу підлітків, які беруть участь в щорічних змаганнях на виживання: вони мають йти з певною швидкістю вздовж маршруту; якщо хтось сповільнюється, то отримує попередження, після третього — учасника розстріляють.

Режисером виступив Френсіс Лоуренс (“Голодні ігри”), а сценарій написав Дж. Т. Молнер. Головні ролі взяли на себе Купер Гоффман, Бен Ван, Джуді Грір, Гарретт Верінг, Роман Гріффін Девіс, Чарлі Пламмер, Девід Джонссон та Марк Гемілл, який з’являється в ролі майора-психопата, що тероризує учасників ходи. Верінг раніше розповідав, що потай відстежував кількість кроків на зніманнях і визначив, що їм довелось проходити до 25 км на день.

“Довга хода” вже отримала перші оцінки та відгуки від профільних видань, стартувавши зі 100% на Rotten Tomatoes. В українських кінотеатрах фільм вийде 11 вересня.

Цьогоріч книги Стівена Кінга отримали рекордну кількість екранізацій: ми вже бачили горор “Мавпа”, науково-фантастичний фільм “Життя Чака” з Томом Гіддлстоном, а також серіал жахів “Інститут”; далі, окрім “Довгої ходи”, чекаємо на приквел про Пеннівайза “Ласкаво просимо до Деррі” та “Людину, що біжить” з Гленом Павеллом.

“У 1967-му не було чатботів та іншого лайна”: Стівен Кінг виправив давню помилку книги у фільмі “Довга хода”

Джерело: THR, Independent

Популярні новини

arrow left
arrow right
Стартували зйомки "Людина-павук 4": перший тизер з новим костюмом Тома Голланда
Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»
Режисера "Сам удома" звільнили з "Фантастичної четвірки", бо він "забагато думав"
Робота "на трієчку": актор "Фантастичної четвірки" оцінив фільм Marvel у скромні 3,5 із 5 на Letterboxd
Перший офіційний кадр Міллі Алкок в костюмі «Супердівчини» — як у коміксах, але є питання до пальто
Фільм «Штучний» про переворот в OpenAI отримає «легкого» лиходія у вигляді Ілона Маска. Хто його зіграє?
«Всі думають, що я жартую»: режисер «Супермена» Джеймс Ганн назвав кращий фільм всіх часів — комедія з 99% на Rotten Tomatoes
Трейлер «2000 метрів до Андріївки» — нова документалка від творців «20 днів у Маріуполі» про запеклі бої під Бахмутом
«Супермен» Джеймса Ганна перевершив «Людину зі сталі» за зборами у перші вихідні
Перший погляд на нові "Зоряні війни": Раян Гослінг і компанія у фільмі "Зоряний винищувач"
Netflix розпочав зйомки фентезі "Хроніки Нарнії: Небіж чаклуна" — перший погляд на Діґорі та Поллі
Квентін Тарантіно вважає, що цей бойовик 1980-х містить «найкращий фінал в історії кіно»
"Додайте кокаїн і підгузки в бюджет": рімейк "Голого пістолета" погодили після тесту Ліама Нісона з "розносом" босів Paramount
«Ти несправна програма, що хоче жити»: новий трейлер «Трон: Арес» представляє Джареда Лето, як ШІ і суперсолдата
Супермен — є, Супердівчина на підході: перші кадри з Міллі Алкок в костюмі супергероїні DC
«Супермен» стартував з 85% на Rotten Tomatoes — фільм із шармом, але на раз
Провальний «Мегалополіс» отримав другий шанс — Коппола перемонтує фільм і додасть нові сцени
Дедпул проти Доктора Дума? Раян Рейнольдс натякнув на роль у "Месники: Судний день" загадковим лого
Новий «Світ Юрського періоду» зробив Скарлет Йоханссон найкасовішою акторкою Голлівуду
Nintendo розповіла про стосунки Маріо і Піч — когось це засмутить
Якби The Last of Us став комедією: вийшов трейлер фільму "Холодне сховище" з Ліамом Нісоном та Джо Кірі з "Дивних див"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати