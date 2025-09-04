"Це майже порнографія": Стівен Кінг "розніс" фільми про супергероїв за стерилізоване насилля і відсутність крові

Стівен Кінг критикує кіно про супергероїв за відсутність крові і насилля / Twitter, Marvel

Остання адаптація Стівена Кінга “Довга хода” мала одну важливу умову від автора перед стартом зйомок — він хотів багато “жорстокого насилля” на екрані. Те, чого на думку письменника, не пропонують фільми про супергероїв.

В інтерв’ю The Times UK Кінг розкритикував фільми про супергероїв від Marvel та DC за те, що вони не показують “реалістичних і кривавих наслідків”, попри велику присутність руйнувань.

“Якщо ви подивитесь фільм про супергероїв, то побачите якогось суперлиходія, що руйнує цілі міські квартали. Але ніколи не побачите крові. Боже, це неправильно. Це майже порнографія”.

Дійсно, фільми про супергероїв зазвичай уникають сцен насильства, щоб зацікавити ширшу аудиторію, включаючи сім’ї та молодших глядачів. Разом з тим були випущені й такі, що отримали рейтинг R — як приклад “Загін самогубців” (2021), “Крейвен-мисливець” (2024), “Блейд” (1998) чи фільми про Дедпула серед інших.

Стівен каже, що не хотів подібного в екранізації “Довгої ходи”, і тому вимагав від авторів “посилити” зображення насилля і показати серед іншого як розстрілюють підлітків.

“Я сказав, якщо ви не збираєтеся цього показувати, то й не беріться за фільм. І тому вони зняли його досить жорстоким”, — додав Кінг.

“Довга хода” — це фільм створений за мотивами роману-антиутопії Стівена Кінга, виданого у 1979 році. Сюжет оповідає про групу підлітків, які беруть участь в щорічних змаганнях на виживання: вони мають йти з певною швидкістю вздовж маршруту; якщо хтось сповільнюється, то отримує попередження, після третього — учасника розстріляють.

Режисером виступив Френсіс Лоуренс (“Голодні ігри”), а сценарій написав Дж. Т. Молнер. Головні ролі взяли на себе Купер Гоффман, Бен Ван, Джуді Грір, Гарретт Верінг, Роман Гріффін Девіс, Чарлі Пламмер, Девід Джонссон та Марк Гемілл, який з’являється в ролі майора-психопата, що тероризує учасників ходи. Верінг раніше розповідав, що потай відстежував кількість кроків на зніманнях і визначив, що їм довелось проходити до 25 км на день.

“Довга хода” вже отримала перші оцінки та відгуки від профільних видань, стартувавши зі 100% на Rotten Tomatoes. В українських кінотеатрах фільм вийде 11 вересня.

Цьогоріч книги Стівена Кінга отримали рекордну кількість екранізацій: ми вже бачили горор “Мавпа”, науково-фантастичний фільм “Життя Чака” з Томом Гіддлстоном, а також серіал жахів “Інститут”; далі, окрім “Довгої ходи”, чекаємо на приквел про Пеннівайза “Ласкаво просимо до Деррі” та “Людину, що біжить” з Гленом Павеллом.

