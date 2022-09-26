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Binance повідомила про співпрацю WOG — розрахуватися за пальне та послуги на АЗС мережі можна криптовалютою через Binance Pay

Binance повідомила про співпрацю WOG — розрахуватися за пальне та послуги на АЗС мережі можна криптовалютою через Binance Pay

Binance ґрунтовно взялася за ринок України та отримує дедалі більшу підтримку як з боку держави, так і бізнесу. Так, черговим партнером найбільшої у світі криптобіржі стала велика українська мережа АЗС WOG: завдяки цьому клієнтам став доступним ще один альтернативний спосіб розрахунку за пальне та послуги — криптовалютою через сервіс Binance Pay. Скористатися ним можна при безконтактному розрахунку безпосередньо у фірмовому застосунку PRIDE.

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Можливість розрахунку за пальне та послуги у криптовалюті через Binance Pay доступна клієнтам WOG як додаткова опція на всіх автозаправних комплексах мережі.

Для оплати криптовалютою на заправках WOG необхідно:

  • обрати доступний вид пального чи бажані товари з асортименту магазину у
    застосунку PRIDE;
  • серед запропонованих способів оплати на колонці обрати Binance Pay та
    підтвердити оплату у мобільному додатку Binance.

Генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хомʼяков відзначив, що це перша інтеграція Binance Pay з оператором ринку нафтопродуктів в Україні. Також він підтвердив намір криптобіржі надалі активно впроваджувати технологію в інших сегментах роздрібної торгівлі.

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На початку вересня Binance уклав аналогічну угоду щодо співпраці з мережею супермаркетів Varus — її клієнти отримали можливість розраховуватися криптовалютою через той же Binance Pay за продукти на сайті супермаркета. Окрім того, минулого тижня Binance разом з Мінцифрою додала верифікацію через «‎Дію» — поки цей спосіб доступний лише для нових користувачів.

Binance додала верифікацію через «‎Дію» — поки лише для нових користувачів


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