Байопік про Боба Марлі перевершив прогноз по зборам, зібравши $80 млн за перші вихідні. А провал «Мадам Павутина» триває

Музичний байопік «Боб Марлі: One Love» перевершив усі очікування, зібравши $27,7 млн за традиційні вихідні та $51 млн за шестиденний святковий вікенд. Натомість «Мадам Павутина» провалилася.

Спочатку прогнозувалося, що в період між Днем Святого Валентина в середу та Днем Президента в понеділок він збере від $30 до $35 млн, передає Variety. Але збори перевершили очікування, бо глядачам сподобався фільм, який отримав оцінку А за версією CinemaScore від кіноглядачів. Критики не були в захваті від переказу життя та музичної кар’єри Марлі, про що свідчить середня оцінка фільму на сайті Rotten Tomatoes — 43%.

За межами США «Одна любов» зібрала $29 млн, тож початкові світові збори сягнули $80 млн. Виробництво байопіку коштувало $70 млн, тож до базової точки окупності потрібно ще 60 млн, оскільки власники кінотеатрів отримують половину від продажу квитків.

Продажі квитків на Боба Марлі легко випередили в Північній Америці фільм «Мадам Павутина». Супергеройський фільм від Sony з Дакотою Джонсон у ролі парамедика з екстрасенсорними здібностями, відкрився на другому місці з $17,6 млн за традиційний вікенд і $25,8 млн за той самий шестиденний період. На міжнародному рівні фільм стартував з $25,7 млн.

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Це невтішні цифри, якщо врахувати, що виробництво «Мадам Павутиння» коштувало $80 млн і ще десятки мільйонів було витрачено на просування та показ у кінотеатрах. Навіть висміяний критиками «Морбіус» зумів вчепитися зубами в $39,1 млн у свій триденний дебют.

На третьому місці — шпигунський трилер Метью Вона «Аргайл», який зібрав $4,72 млн за три дні вихідних і приблизно $5,55 млн за довгі вихідні. Після трьох тижнів прокату (два з яких він провів на першому місці) фільм від Apple з бюджетом у $200 млн зібрав трагічні $37,2 млн у Північній Америці та $76 млн у всьому світі.

Анімаційна комедія «Міграція» студій Universal та Illumination піднялася на 4 місце з приблизно $5 млн. Після дев’яти тижнів прокату сімейний фільм зібрав $116 млн у США та 254 мільйони доларів у світі.

«Вонка» з Тімоті Шаламе замкнув п’ятірку лідерів і залишається в хіт-параді вже 10-й вікенд поспіль. Фільм Warner Bros. додав $3,49 млн за вихідні та $4,4 млн до Дня Президента. Фільм вартістю $125 млн став фінансово успішним, зібравши 210 млн у Північній Америці та 604 млн доларів по всьому світу.

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