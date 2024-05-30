Майбутній фільм у франшизі «Екзорцист» не продовжуватиме стрічку Девіда Гордона Гріна 2023 року, а стане абсолютно новою історією.

За даними Variety, Blumhouse підписала угоду з Майклом Фленаґаном щодо написання сценарію, режисури та продюсування нового фільму «Екзорцист» — те, що в студії називають «радикально новим поглядом» на серію горор-фільмів, заснованих на романі Вільяма Пітера Блетті.

Фленаґан відомий як режисер фільмів «Окулус» і «Доктор Сон» та роботою над серією жахів для Netflix «Привиди». Серед його останніх робіт — готичний драматичний мінісеріал «Падіння дому Ашерів», заснований на оповіданні Едгара Аллана По.

«”Екзорцист” — одна з причин, чому я став режисером, і для мене велика честь отримати шанс спробувати щось свіже, сміливе та жахливе в цьому всесвіті», — сказав Фленаґан.

Новий «Екзорцист» знаменує собою вже четверту співпрацю режисера з Blumhouse і стане абсолютно новою історією, а не продовжуватиме фільм Девіда Гордона Гріна 2023 року. Грін планував зняти трилогію, однак залишив франшизу після невдачі «Вірянина» — фільм заробив $137 млн у світі, однак отримав низькі оцінки від критиків.