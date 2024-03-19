Бос OpenAI Сем Альтман каже, що світу «не потрібна ще одна копія Google», бо це «нудно»

Натомість розробники мають зосередитись на створенні нових способів пошуку та аналізу інформації для людей.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман каже, що не зацікавлений у перемозі над Google у пошуковому бізнесі.

«Я вважаю, що це нудно. Маю на увазі, якщо питання полягатиме в тому, чи можемо ми створити кращу за Google пошукову систему, то ми повинні піти. Люди мають використовувати кращий продукт», — сказав Альтман Лексу Фрідману у відповідь на порівняння ChatGPT з Google Пошуком.

Сем пояснив, що його у першу чергу цікавить не створення нової версії Google, а пошук «набагато кращого способу знаходити, синтезувати та використовувати інформацію».

«Я не думаю, що світу потрібна ще одна копія Google», — сказав Альтман.

Google нині просуває свою велику мовну модель Gemini, яку після запуску не оминули скандали — чатбот помилково генерував на зображеннях раси людей, не зважаючи на історичний контекст, і зрештою опцію призупинили. Вчора стало відомо, що техногігант веде перемовини з Apple — з приводу потенційної інтеграції функцій Gemini в iPhone.

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