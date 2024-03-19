Новини Софт 19.03.2024 о 14:28 comment views icon

Бос OpenAI Сем Альтман каже, що світу «не потрібна ще одна копія Google», бо це «нудно»

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Бос OpenAI Сем Альтман каже, що світу «не потрібна ще одна копія Google», бо це «нудно»

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Натомість розробники мають зосередитись на створенні нових способів пошуку та аналізу інформації для людей.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман каже, що не зацікавлений у перемозі над Google у пошуковому бізнесі.

«Я вважаю, що це нудно. Маю на увазі, якщо питання полягатиме в тому, чи можемо ми створити кращу за Google пошукову систему, то ми повинні піти. Люди мають використовувати кращий продукт», — сказав Альтман Лексу Фрідману у відповідь на порівняння ChatGPT з Google Пошуком.

Сем пояснив, що його у першу чергу цікавить не створення нової версії Google, а пошук «набагато кращого способу знаходити, синтезувати та використовувати інформацію».

«Я не думаю, що світу потрібна ще одна копія Google», — сказав Альтман.

Google нині просуває свою велику мовну модель Gemini, яку після запуску не оминули скандали — чатбот помилково генерував на зображеннях раси людей, не зважаючи на історичний контекст, і зрештою опцію призупинили. Вчора стало відомо, що техногігант веде перемовини з Apple — з приводу потенційної інтеграції функцій Gemini в iPhone.

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