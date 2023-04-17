«Брати Супер Маріо в кіно» продовжує лідирувати в прокаті другий тиждень поспіль ($87 млн) й може стати першим фільмом 2023 року, що зібрав $1 млрд

Анімаційний фільм «Брати Супер Маріо в кіно» (рецензія) продовжує демонструвати чудові результати за сумою касових зборів. За другий вікенд прокату фільм зібрав суттєві $87 млн. Продаж квитків знизився лише на 41% порівняно з дебютними вихідними, що забезпечило йому найкращий результат другого тижня прокату для анімаційних фільмів за всю історію. На цей час адаптація відеоігри зібрала $347,8 у Північній Америці та $678 по всьому світу.

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«Брати Супер Маріо в кіно» продовжує залучати глядачів, навіть попри вихід у прокат нових фільмів. Так, комедійний хорор «Ренфілд» (рецензія), якому пророкували друге місце, провалився в прокаті й зібрав скромний бокс-офіс $7,7 млн, посівши четверте місце. Він поступився результатам фільмів «Екзорцист Ватикану» (рецензія) та «Джон Вік 4». Що цікаво, фільмування «Ренфілда» коштували $65 млн, а збори першого вікенду склали $7,7 млн. Водночас «Екзорцист Ватикану» коштував авторам $18 млн, і приніс за вікенд $9,1 млн.

«Джон Вік 4» з Кіану Рівзом за четверті вихідні прокату додав до своєї каси $7,925 млн, а сукупні збори досягли $160,1 млн у Північній Америці та $349 млн у всьому світі. Тим самим вдалося випередити третину франшизи, яка принесла у прокаті $328 млн.

Замикає п’ятірку лідерів цього тижня фільм «Ейр» (рецензія) від режисера Бена Аффлека, який за цей тиждень зібрав $7,7. Сукупні домашні збори сягнули $33,28 млн, а по всьому світу – $54 млн. Бюджет фільму становив $90 млн.

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Як очікується, «Брати Супер Маріо в кіно» стане першим фільмом 2023 року, який у прокаті по всьому світу збере понад $1 млрд. Після двох вихідних у кінотеатрах це вже найкасовіший фільм року, він зміг обігнати «Людина-мураха та Оса: Квантоманія »($474 млн). «Маріо» також став найуспішнішою адаптацією відеоігри в історії, обігнавши за сумою «Варкрафт» 2016 року ($439 млн) та «Покемон: Детектив Пікачу» ($449 млн).

Джерело: variety