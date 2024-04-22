«Бунтівний місяць. Частина 2»: чи помер насправді персонаж Еда Скрейна? Це покажуть у режисерській версії

Як відомо, у перший частині фільму «Бунтівний місяць» Зака Снайдера адмірал Аттікус Нобл помер, але не по справжньому — «принесли його додому, виявився він живий». Теоретично ніщо не заважає Заку Снайдеру повторити цей номер ще раз, тож Collider запитав актора Еда Скрейна, що насправді сталося з його персонажем.

«Він мертвий … Я думаю, що в розширеній версії це буде зрозуміліше, тому що вони зможуть показати наслідки того, що з ним сталося. Отже, так, він мертвий. Він зник» — відповів Скрейн.

Очікується, що обидва фільми Rebel Moon отримають режисерські версії, які вийдуть на Netflix вже у 2024 році. Стрічки будуть не тільки довшими та міститимуть більше матеріалу, але й матимуть рейтинг R, на відміну від PG-13 у наявних версій.

Тож якщо Снайдер продовжить розширювати франшизу, сиквелам знадобиться новий лиходій для протистояння Корі. Регент Белізарій є головним антагоністом франшизи — він став правити Материнським світом після вбивства королівської родини. У обох фільмах він з’являвся лише у спогадах головної героїні.

Але навряд «фінальний бос» буде особисто протистояти їй надалі. Зак Снайдер «розмахнувся» знімати шість фільмів, тож наступна частина майже напевно не буде останньою, і головний лиходій знову пошле когось воювати за себе.

Фінал другого «Бунтівного місяця» анонсує третій фільм, про пошуки принцеси Ісси — генерал Тайтус розповідає, що вона все ще жива (так, режисер не дуже оригінальний, ще один персонаж, якого вважали мертвим, виявляється живим). Вочевидь, знайти її прагнутимуть обидві сторони конфлікту, і вони будуть заважати одна одній у цьому.