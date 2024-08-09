BYD Seal EV – китайський аналог Tesla Model 3, але на $10 тис. дешевше

BYD представила свій електричний седан Seal EV модельного ряду 2025 року, схожий на Tesla Model 3. Водночас новий BYD Seal EV коштує менше ніж $25 тис., що майже на $10 тис. дешевше Tesla Model 3 в Китаї.

2025 Seal — це перший електричний седан BYD, який працює на оновленій платформі e-Platform 3.0 Evo. Вона дебютувала у травні в Sea Lion 07, середньорозмірному електричному кросовері, який розглядається як потенційний конкурент Tesla Model Y. BYD покращив платформу, збільшивши запас ходу та потужність двигунів, забезпечивши швидшу зарядку та розширене програмне забезпечення для інтелектуального водіння.

Оновлений Seal EV модельного ряду 2025 року отримав LiDAR на даху, який розкриє нові можливості ADAS. BYD також замінив свій фірмовий значок «Build Your Dreams» на задній частині на червоний логотип «BYD». Цей крок віддзеркалює нову Model 3, на задній частині якої є новий значок «TESLA».

Інтер’єр Seal EV схожий на Model 3, хоча є помітні відмінності. Китайський електромобіль пропонує екран дисплея водія та набагато більше фізичних кнопок і ручок керування, ніж Model 3. В інтер’єрі є фірмовий 15,6-дюймовий поворотний екран інформаційно-розважальної системи. У серії Ocean сидіння мають хвилеподібний малюнок.

При довжині 4800 мм, ширині 1875 мм і висоті 1460 мм з колісною базою 2920 мм новий BYD Seal має спів ставні розміри з Model 3 (4720 мм довжини x 1848 мм ширини x 1442 мм у висоту).

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Ціна BYD Seal EV 2025 року стартує з $24,5 тис. за версію із запасом ходу 510 км. Для порівняння, ціна Tesla Model 3 в Китаї починається з $32,3 тис., хоча й забезпечує більшу автономність. Різниця в ціні становить близько $7,8 тис. Водночас найдорожча версія Seal EV коштує $33,5 тис., а ціна Model 3 сягає $46,8 тис. Різниця вже становить $13,3 тис.

Джерело: electrek