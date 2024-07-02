Cable Matters представила перший кабель Thunderbolt 5 за $23 — працює як USB4 або TB 4 поки немає пристроїв

Майже через рік після офіційного дебюту Thunderbolt 5 перший у світі кабель нового стандарту нарешті матеріалізується. Компанія Cable Matters представила кабель Thunderbolt 5, який пропонує повну пропускну здатність для передавання відео 120 Гбіт/с з довжиною 0,3 м, 0,5 м та 1 м за $23, $27 та $33 відповідно.
Оскільки Thunderbolt 5 має лише один стандартний варіант виконання, кабель підтримує всі його можливості: потужність живлення до 240 Вт, зворотну сумісність із портами Thunderbolt 4 та Thunderbolt 3 Type-C (а також з USB4 і USB Type-C), 120 Гбіт/с для відео в режимі підвищення пропускної здатності та до 80 Гбіт/с двонапрямної швидкості.
Thunderbolt 5 базується на стандарті USB4 версії 2.0 з додатковою перевагою Thunderbolt, якою є режим збільшення пропускної здатності. Він дозволяє вийти за межі максимального обмеження USB4 V2.0 у 80 Гбіт/с, забезпечуючи колосальні 120 Гбіт/с, лише для дисплеїв. Це досягається шляхом перемикання трьох із чотирьох смуг 40 Гбіт/с у режим передавання, що дозволяє отримати 120 Гбіт/с в одному напрямку, але обмежує зворотне з’єднання до 40 Гбіт/с. Однак для дисплеїв це не проблема, оскільки переважну більшість даних потрібно надсилати лише в одному напрямку.
Режим надвисокої пропускної здатності буде активований лише тоді, коли достатній кількості дисплеїв або дисплеям із достатньо високою роздільною здатністю та частотою оновлення потрібна буде швидкість понад 80 Гбіт/с. Завдяки цій новій функції Thunderbolt 5 може підтримувати кілька дисплеїв 8K і частоту оновлення до 4K 540 Гц або 8K 120 Гц, що мають у майбутньому оцінити запеклі геймери. Це на 50% більша пропускна здатність порівняно з DisplayPort 2.1.
Thunderbolt 5 також вперше використовує переваги PCIe Gen 4, надаючи до 64 Гбіт/с для PCIe. У першу чергу це актуально для зовнішніх відеокарт або док-станцій для них, а також для сучасних твердотілих накопичувачів.
Cable Matters є першим виробником кабелів, який представив кабель Thunderbolt 5. На жаль, на цей час практично немає пристроїв, які б офіційно підтримували новий стандарт, проте кабелем можна користатися як високошвидкісним USB 4 останньої версії в очікуванні нової техніки. Наразі Thunderbolt 5, схоже, підтримує лише ноутбук Razer Blade 18 у топовій комплектації. Периферійних пристроїв Belkin, J5Create, OWC та Sabren, які були представлені на виставці CES 2024, ще нема на ринку. Hyper також вказує, що докстанція p Thunderbolt 5 за $400 поки недоступна.
Intel представила Thunderbolt Share — програму для простого спільного використання файлів та периферії на кількох ПК
Джерела: Tom`s Hardware, The Verge
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: