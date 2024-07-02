Cable Matters представила перший кабель Thunderbolt 5 за $23 — працює як USB4 або TB 4 поки немає пристроїв

Майже через рік після офіційного дебюту Thunderbolt 5 перший у світі кабель нового стандарту нарешті матеріалізується. Компанія Cable Matters представила кабель Thunderbolt 5, який пропонує повну пропускну здатність для передавання відео 120 Гбіт/с з довжиною 0,3 м, 0,5 м та 1 м за $23, $27 та $33 відповідно.

Оскільки Thunderbolt 5 має лише один стандартний варіант виконання, кабель підтримує всі його можливості: потужність живлення до 240 Вт, зворотну сумісність із портами Thunderbolt 4 та Thunderbolt 3 Type-C (а також з USB4 і USB Type-C), 120 Гбіт/с для відео в режимі підвищення пропускної здатності та до 80 Гбіт/с двонапрямної швидкості.

Thunderbolt 5 базується на стандарті USB4 версії 2.0 з додатковою перевагою Thunderbolt, якою є режим збільшення пропускної здатності. Він дозволяє вийти за межі максимального обмеження USB4 V2.0 у 80 Гбіт/с, забезпечуючи колосальні 120 Гбіт/с, лише для дисплеїв. Це досягається шляхом перемикання трьох із чотирьох смуг 40 Гбіт/с у режим передавання, що дозволяє отримати 120 Гбіт/с в одному напрямку, але обмежує зворотне з’єднання до 40 Гбіт/с. Однак для дисплеїв це не проблема, оскільки переважну більшість даних потрібно надсилати лише в одному напрямку.

Режим надвисокої пропускної здатності буде активований лише тоді, коли достатній кількості дисплеїв або дисплеям із достатньо високою роздільною здатністю та частотою оновлення потрібна буде швидкість понад 80 Гбіт/с. Завдяки цій новій функції Thunderbolt 5 може підтримувати кілька дисплеїв 8K і частоту оновлення до 4K 540 Гц або 8K 120 Гц, що мають у майбутньому оцінити запеклі геймери. Це на 50% більша пропускна здатність порівняно з DisplayPort 2.1.

Thunderbolt 5 також вперше використовує переваги PCIe Gen 4, надаючи до 64 Гбіт/с для PCIe. У першу чергу це актуально для зовнішніх відеокарт або док-станцій для них, а також для сучасних твердотілих накопичувачів.

Cable Matters є першим виробником кабелів, який представив кабель Thunderbolt 5. На жаль, на цей час практично немає пристроїв, які б офіційно підтримували новий стандарт, проте кабелем можна користатися як високошвидкісним USB 4 останньої версії в очікуванні нової техніки. Наразі Thunderbolt 5, схоже, підтримує лише ноутбук Razer Blade 18 у топовій комплектації. Периферійних пристроїв Belkin, J5Create, OWC та Sabren, які були представлені на виставці CES 2024, ще нема на ринку. Hyper також вказує, що докстанція p Thunderbolt 5 за $400 поки недоступна.

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Джерела: Tom`s Hardware, The Verge

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