Intel представила Thunderbolt Share — програму для простого спільного використання файлів та периферї на кількох ПК

Intel представила програму Thunderbolt Share, яка дозволяє спільно використовувати екрани, клавіатури, миші та файли на різних комп’ютерах. ПЗ використовує технологію Thunderbolt для швидкого з’єднання.

Він забезпечує швидке та ефективне з’єднання між ПК, дозволяючи користувачам спільно використовувати екрани, клавіатури, миші, пам’ять і файли. Стверджується, що ці пристрої та передача даних будуть безпечними та зручними для користувачів. Наразі він рекламується як такий, що забезпечує підключення ПК до ПК, тобто він повинен працювати на двох пристроях одночасно.

Програма, яка дозволяє користуватися пристроями введення, моніторами та файлами з іншого комп’ютера підтримує безпечне з’єднання, яке легко встановити та використовувати. Для роботи програма повинна бути встановленою на обох комп’ютерах. Можливо користуватися пристроями без прямого з’єднання один з одним.

Виникає питання, чи дозволяє Thunderbolt Share використовувати зовнішні відеокарти з підтримкою цього інтерфейсу на іншому ПК, але Intel не дає на нього відповіді.З цікавих сценаріїв використання технології можна назвати під’єднання ноутбуків до інших пристроїв та комп’ютерів.

Технологія працюватиме лише на пристроях з ліцензією компанії. Intel підтверджує працездатність Thunderbolt Share на обладнанні MSI, Razer, Kensington, Lenovo, Acer, Belkin, Plugable та Promise Technology. Програмне забезпечення буде встановлено як додаткова функція на ліцензованих пристроях, повний перелік яких поки не оприлюднений

Thunderbolt Share сумісна з технологіями Thunderbolt 4 та 5 під ОС Windows. Вперше технологія демонструвалася на CES 2024.

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Джерело: VideoCardz

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