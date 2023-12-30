CEO Nio, китайського конкурента Tesla, проїхав 1044 км між двома містами на одному заряді батареї 150 кВт·год у прямому ефір

Китайський конкурент Tesla, компанія Nio розробила акумулятор для електромобілів із запасом ходу 1000 км. Її CEO випробував батарею, проїхавши 14 годин на одному заряді між двома китайськими містами.

Вільям Лі, який отримав репутацію китайського Ілона Маска, 17 грудня в прямому ефірі транслював свою тривалу подорож довжиною 1044 км із Шанхаю до Сямень. Лі підтвердив у соціальній мережі Weibo, що його електромобіль Nio ET7 зміг проїхати всю 14-годинну подорож без підзарядки попри різке похолодання. Він закінчив 1000-кілометрову поїздку з 3% заряду акумулятора.

ET7 живився від батареї Nio місткістю 150 кВт·год, яка, за словами Лі, має найвищу щільність енергії серед усіх масово вироблених акумуляторів для електромобілів, що дозволяє їй забезпечувати більший запас ходу.

Nio планує розпочати масове виробництво акумуляторів на 150 кВт·год у квітні 2024 року. Однак це буде дорого – компанія каже, що сама лише батарея коштуватиме $42 100.Це приблизно відповідає вартості Tesla Model Y в Китаї.

Компанія дозволяє своїм клієнтам купувати її автомобілі без батареї та сплачувати щомісячну абонентську плату за доступ до мережі Nio з понад 2000 станцій заміни акумуляторів по всьому Китаю, де вони можуть просто замінити розряджені батареї на повністю заряджені.

Ця смілива стратегія ще не окупилася – президент Nio Ліхонг Цінь розповів Financial Times, що Nio все ще втрачає $12 000 на кожному виготовленому автомобілі. Однак це допомогло Лі стати знаменитим та підштовхнуло до порівнянь його з Маском.

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Джерело: Business Insider