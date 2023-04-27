«Чорне дзеркало‎» повертається на Netflix із 6-м сезоном вже у червні 2023 року — у тизері показали Аарона Пола у космосі

Новий сезон науково-фантастичної антології Netflix вийде набагато раніше, ніж очікувалось, а серед акторського складу дебютує зірка «‎Пуститися берега» Аарон Пол.

Курс Excel для бізнесу Весь функціонал Excel на просунутому рівні. Без сліз Без сліз? Хочу!

Тизер 6-го сезону серіалу «Чорне дзеркало‎» показує трохи жорсткіші кадри, ніж були в попередніх частинах, однак головний мотив залишається незмінним – це антиутопія про вплив інформаційних технологій на життя людини. У попередніх сезонах кожен епізод був окремою історією, однак на цей раз сценарист Чарлі Брукер натякає, що серіал слідує новій моделі й стане ще більше «‎непередбачуваним, некласифікованим і неочікуваним»

«Я завжди вважав, що «Чорне дзеркало» має містити історії, які повністю відрізняються одна від одної та продовжують дивувати людей (і мене самого), інакше в чому сенс?», – сказав Брукер.

На цей раз шоу може похвалитися потужними акторськими талантами, де до Аарона Пола приєднаються Сальма Хайєк, Кейт Мара, Бен Барнс, Анджана Васан, Енні Мерфі, Оден Торнтон, Клара Ругаард, Деніел Портман, Денні Рамірез, Хімеш Патель, Джон Ханна, Джош Гартнетт, Майкл Сера, Моніка Долан, Міха’ла Герролд, Паапа Ессієду, Роб Делейні, Рорі Калкін, Семюел Бленкін, Зазі Бітц.

Серед виконавчих продюсерів – сам Брукер, Аннабель Джонс, Джесіка Роуд, а також шоураннерка «Місс Марвел» Біша К. Алі.

Серіал «Чорне дзеркало» із першими двома сезонами стартував на британському мовнику Channel 4 у 2011 році та став широко відомий за межами Великої Британії після того, як його викупив Netflix. 5-й сезон вийшов на стримінгу у червні 2019 року, а у травні 2022-го Variety оголосив, що «Чорне дзеркало» повертається із новою частиною, посилаючись на власні джерела, які зазначали, що новий сезон ще більш кінематографічний за масштабом, оскільки кожна частина розглядається як окремий фільм

Шостий сезон дебютує на Netflix вже у червні 2023 року.