Чипсет AMD B650 у ПК з Intel Core Ultra 9 285H — плата розширення за $60 збільшила можливості PCIe

Система з Intel Core Ultra 9 285H та платою розширення з чипсетом AMD / Chiphell, wish

А що буде, якщо чипсет AMD поставити у систему Intel? Ентузіаст зацікавився цим питанням і поєднав продукти двох запеклих конкурентів.

Як розповідає VideoCardz, деякі чипсети AMD побудовані на двох мікросхемах Promontory 21 FCH. Кожен окремий чип має вихідний канал PCIe 4.0 x4 та забезпечує вісім ліній PCIe 4.0 плюс чотири порти SATA 6 Гбіт/с. Ці порти SATA можна переналаштувати на деяких платах у додаткові лінії PCIe Gen 3. Китайський експериментатор описав роботу AMD B650 на платі розширення системи з Intel Core Ultra 9 285H. Гібридна платформа загалом отримала 12 ліній PCIe 4.0 та до восьми портів SATA 6 Гбіт/с.

“TOPC Ultra9 285h — це материнська плата вищого класу для NAS. Вона оснащена 32 ГБ високошвидкісної пам’яті 8400 МГц, двома портами Ethernet 10GbE, двома повношвидкісними портами Thunderbolt, трьома портами Mini SAS, двома повношвидкісними слотами PCIe 4.0 x4 та одним додатковим слотом розширення PCIe 4.0 x8. Додавання моста AMD B650 забезпечує чотири додаткові слоти M.2 та чотири порти SATA”, — пише користувач wish на форумі Chiphell (машинний переклад з китайської).

На питання, чому плата з таким потужним процесором має таке скромне на вигляд охолодження, автор посту відповів, що чип обмежений у споживанні енергії. “Це система MoDT (Modal DT), тому тепловіддача ледве придатна для використання”. Плату він придбав у Китаї приблизно за $57. На фотографіях карти видно чотири слоти M.2 з двома роз’ємами з кожного боку друкованої плати, а також чотири порти SATA 6 Гбіт/с. Щонайменше два слоти M.2 працюють у режимі PCIe 4.0 x4, тоді як решта слотів можуть бути в режимах PCIe 3.0 x4 та/або M.2 SATA, які спільно використовують ресурси з портами SATA.

Системні утиліти, такі AIDA64 помилково ідентифікували чип Promontory 21 на карті як основний чипсет системи. Через це у ПЗ можна було побачити дивні записи про процесор Intel на системі AMD. Якщо вам здається, що ви вже нещодавно читали щось подібне, це через випадок, коли модер сам створив подібну плату. Вочевидь, зараз це необов’язково.