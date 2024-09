У Deadlock можна буде перетворювати читерів на жаб і полювати на них

Розробники гри Deadlock впровадили нову систему боротьби з читерами, яка дає змогу перетворювати їх на жаб під час матчу.

Від моменту випуску Deadlock не мала ефективної системи античиту, попри використання VAC VAC (Valve Anti-Cheat) — це система античиту, розроблена компанією Valve Corporation для боротьби з шахрайством у відеоіграх. Вона використовується в багатьох іграх Valve, таких як Counter-Strike, Team Fortress 2 та інших. в інших іграх Valve. Це призвело до напливу читерів у нову MOBA-гру з елементами шутера.

Оновлення від 12 вересня додало систему скарг, але вона не передбачала варіантів для повідомлення про читерство, зосереджуючись лише на токсичних гравцях.

Після кількох місяців раннього доступу Deadlock отримує повноцінну систему античиту. Гравці зможуть обирати, як саме покарати читерів. Згідно з нотатками до патчу від 26 вересня, коли система виявляє читера під час гри, суперники матимуть два варіанти дій.

Команди зможуть негайно заблокувати читера, що призведе до завершення гри. Альтернативно, вони зможуть перетворити його на жабу до кінця матчу.

