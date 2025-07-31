Clair Obscur: Expedition 33 отримала патч 1.3.0 — зʼявилась кнопка «повторити» битву за аналогією Metaphor

Clair Obscur: Expedition 33 / Sandfall Interactive

Sandfall Interactive випустила патч 1.3.0 для Clair Obscur: Expedition 33. Головна фішка — нова кнопка «повторити спробу», яка зʼявляється після поразки в бою.

Розробники назвали її однією з «найбільш запитуваних» функцій. Вона дозволяє одразу перезапустити битву без повернення в меню чи завантаження збереження — все прямо на місці. Механіка гри має деякі спільні риси з тією, що була реалізована в RPG Metaphor: ReFantazio від творців Persona 3, 4 і 5.

Але це не єдина зміна. Патч також додав:

Вартість Lumina в очках прямо в меню здібностей (Pictos) — щоб простіше планувати тактику.

Окремі повзунки гучності — можна роздільно налаштувати звук для дослідження і бою.

Автовідтворення діалогів поза кат-сценами — активується прямо в налаштуваннях або під час розмов.

Покращення для дальтоніків — значки на «плямах» Луни тепер краще читаються.

Разом з тим з’явилися нові режими для DLSS та XeSS: підтримка генерації кадрів і зниженої затримки для сумісних відеокарт. Окрім технічної частини розробники «підтягнули» досягнення — будуть правильно відкриватися трофеї «Експедитор», «Пробивач стежок», «Знавець» і «Йди слідом». Ще Sandfall прибрала баг зникнення журналів, якщо збереження створювалося в момент їх отримання.

Патч зачепив і бойову систему. Раніше «Термоперенесення» Луни давало бонусний хід незалежно від ситуації, але тепер це працює лише за умови виконання конкретних вимог. Творці заборонили зловживати цією механікою. Також усунено критичний баг, який дозволяв створити майже безсмертного персонажа — комбінація «Другого шансу», «Блага зцілення» і «Захисту від смерті» більше не порушує баланс бою.

Наостанок оновлення в так званому «щось там 33» має низку дрібних, але корисних покращень. Персонаж Роше тепер стабільно зʼявляється після повторного входу в Камʼяні Хвилі — раніше він міг зникати. Гравці більше не телепортуються за Моноліт після завантаження, а висадка на Ескві проходить без помилок зі спавном. На Steam Deck туман у Летючому маєтку більше не блокує огляд, що робить гру комфортнішою для портативного геймінгу.

Розробники пообіцяли покращувати гру надалі. Варто нагадати, що Sandfall замислювалася над сиквелом, після того, як перша частина продалася тиражем в 3,3 млн за 33 дні.

Джерело: Steam