Cyberpunk 2077 та Deus Ex по-німецьки: вийшов трейлер екшн-RPG Neo Berlin 2087

Neo Berlin 2087: на Gamescom 2025 показали новий трейлер кіберпанкової RPG з Берліна майбутнього

Під час проведення заходу Gamescom 2025 німецька студія Elysium Game Studio представила новий трейлер свого дебютного проєкту — амбітної екшн-RPG Neo Berlin 2087.

Сюжет Neo Berlin 2087

Події Neo Berlin 2087 розгортаються у похмурій атмосфері майбутнього Берліна. Місто занурюється в хаос після жорстокого вбивства шефа поліції. Головний герой — детектив Нолан (озвучує Еліас Тофексіс, відомий за роллю Адама Дженсена у серії Deus Ex). Минуле переслідує його, а тепер на плечі лягає нове завдання: знайти й захистити доньку шефа поліції. Саме вона може виявитися ключем до розгадки вбивства батька.

Озброєний найсучаснішими технологіями та зброєю, Нолан вирушає у небезпечну подорож. Кожен його крок дедалі більше наближає героя до розгадки змови, яка загрожує не лише йому, а й усьому місту. Урешті він зустрічає Наталі — незалежну та винахідливу дівчину, яка стає центральною фігурою історії. Їхні долі виявляються пов’язаними набагато тісніше, ніж здавалося на перший погляд. Це складне поєднання довіри, страху та взаємних почуттів, яке може як врятувати, так і зруйнувати їх.

За словами розробників, Neo Berlin 2087 дозволяє налаштовувати здібності й арсенал Нолана під індивідуальний стиль гри. Гравець може робити ставку на:

шутерну динаміку з інтенсивними перестрілками,

стелс-механіки, що дають змогу уникати прямого зіткнення,

RPG-елементи, зокрема прокачування характеристик і розвиток персонажа.

Така багатошаровість дозволяє комбінувати підходи залежно від ситуації та вподобань гравця. Хочеш штурмом прориватися крізь ворогів — будь ласка, але гра не менше винагороджує обережну й продуману тактику.

Берлін 2087 року в грі постає в новому образі — як мегаполіс, укритий від зруйнованого зовнішнього світу гігантськими стінами. Усередині доступний класичний набір кіберпанкових елементів: відкинуті суспільством групи, зламані машини, контроль технологій над життям. Водночас гравцям дадуть змогу дослідити й небезпечні пустки навколо міста, де панують вороги й хаос.

Технічні аспекти

Проєкт створений на технологічних рішеннях Unreal Engine, що обіцяє сучасну графіку, деталізовані світи та високу продуктивність на консолях і ПК. Судячи з представлених кадрів, розробники прагнуть передати впізнавану естетику кіберпанку, натхненну такими класичними фільмами, як Blade Runner чи Ghost in the Shell, але водночас запропонувати власне бачення міста майбутнього.

Точна дата виходу гри Neo Berlin 2087 поки невідома. Повідомляється лише, що цей проєкт з’явиться на ПК (Steam, Epic Games Store), а також на консолях PlayStation 5 та Xbox Series S|X. Гравці вже можуть додавати проєкт у список бажаного на своїх платформах.

Джерело: wccftech