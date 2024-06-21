Пам’ять DRAM та NAND дешевшатиме, відеокарти та процесори здорожчають на 5–20% — TrendForce

Останній звіт TrendForce показує, що спотові ціни на пам’ять DRAM та NAND навряд чи дорожчатимуть — навпаки, можуть скластися умови для зниження ціни. По-перше, на ринку сформувався великий запас. По-друге, як виявилось, дії китайського уряду у боротьбі с контрабандою відновленої пам’яті відчутно впливають на ціну пам’яті.

Спотові ціни DRAM продовжують падати, напротивагу контрактним цінам. Слабкі ринки споживчих товарів сприяють зниженню цін, оскільки виробникам апаратного забезпечення не потрібно більше пам’яті, ніж вони вже мають Іншим важливим фактором, який сприяє падінню, є придушення контрабанди на китайському ринку, що призвело до подальшого падіння цін на відновлені (reballed) мікросхеми DRAM.

З кінця травня середня спотова ціна чипа DDR4 1Gx8 2666 MT/s знизилася на 2,54%, з падінням з $1,881 до $1,835 лише за минулий тиждень. Хоча зниження може здатися незначним, воно є послідовним.

Спотовий ринок флешпам’яті NAND відчуває зниження транзакції через достатній рівень запасів у виробників SSD, що перешкоджає відновленню попиту, попри зниження цін спотовими постачальниками. Це вже призвело до тривалої розбіжності між спотовими та контрактними цінами. Крім того, існує невизначеність щодо потенційного попиту на поповнення запасів у третьому кварталі 2024 року. Спотова ціна пластини 3D TLC NAND на 512 Гбіт на цьому тижні впала на 0,57%, до $3,309.

Нещодавно Kioxia припинив скорочувати виробництво своєї пам’яті 3D NAND і збирається наростити випуск для збільшення частки ринку. Сам по собі цей крок може мати серйозні наслідки для пропозиції та ціни 3D NAND. TrendForce не очікує відновлення зростання цін у короткостроковій перспективі.

Також TrendForce повідомляє, що у зв’язку з витратами, пов’язаними з розширенням за кордоном та зростанням цін на електроенергію, а також з високим попитом TSMC планує підняти ціни на свої передові техпроцеси. Виробництво чипів 3 нм може здорожчати на 5%.

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Технологічні лінії TSMC N5, N4 (5 нм і 4 нм) і N3 (3 нм) працюють на повну. Вони використовуються для створення практично всіх провідних процесорів штучного інтелекту, HPC, персональних комп’ютерів та смартфонів, які продаються за високою ціною, як гарячі пиріжки. Очікується, що завантаження потужностей контрактного виробника мікросхем перевищить 100% у другій половині року, а високий попит, за прогнозами, збережеться до 2025 року, очікує TrendForce.

Попит на чипи TSMC N3 є надзвичайно високим, виробництво повністю заброньовано основними клієнтами, включаючи Apple (для чипів M4 і SM18) і NVIDIA до 2026 року. Як наслідок, наступного року TSMC планує підвищити вартість N3 на 5%, а ціни на просунуте пакування — на 10–20%. Як основний постачальник техпроцесу 3 нм, TSMC може підвищити ціни для розширення виробництва і тому, що це дозволяє ринок.

Ймовірно, NVIDIA перекладе збільшення витрат на своїх партнерів або кінцевих користувачів. Хоча підвищення ціни на відеокарти на 5% може здатися невеликим, проте це десятки доларів для топових відеокарт. Оскільки кожен у ланцюжку постачання хоче отримати додану вартість, здорожчання для кінцевих покупців може бути значним.

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Джерело: Tom`s Hardware

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