Десктопна NVIDIA RTX в ультракомпактному корпусі: знайомтеся, Wee Beastie Super Mini Fishtank

Свого часу NVIDIA представила формат компактних десктопів SFF, але він пропонує встановлення стандартної відеокарти та БЖ. Проєкт Wee Beastie сповідує інший підхід.

Комп’ютер Wee Beastie, котрий розробники називають Super Mini Fishtank, представлений на Kickstarter. Цей невеликий ПК у власному формфакторі пропонує відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4070 12 ГБ у корпусі об’ємом лише 4,75 л. Зовнішні інтерфейси (3x HDMI, 3x DP, USB4) та охолодження, схоже, надає сам ПК (фото “відеокарти” розміщене на сторінці проєкту). також є динамічне ARGB-підсвічування.

“Маючи розміри лише 200 мм x 110 мм x 217 мм (4,75 л), Wee Beastie менший за коробку з-під взуття, може поміститися будь-де та стати центральним елементом вашого робочого простору. Прозорі акрилові панелі забезпечують огляд на 180º та демонструють ваше внутрішнє сяйво, немов цифровий акваріум.”

Super Mini Fishtank також несе у собі процесор Intel Core Ultra 7 255H або Core i7-13700H, 128 ГБ оперативної пам’яті DDR5 ноутбучного формату, накопичувач 16 ТБ та підтримує Wi-Fi 7. У такому невеликому об’ємі розміщені 13 високопродуктивних вентиляторів охолодження. Вбудований блок живлення не надто потужний: лише 400 Вт, і постає питання, чи вистачить його для системи з RTX 4070. Ймовірно, йдеться про зменшення потужності GPU, але прямо про це не сказано (комп’ютер позиціюється для ШІ та ігор).

Наразі фінансування на Kickstarter зібрало $53 763 з цільової суми $2570. Виробництво ПК має розпочатися вже у 2026 році. Залежно від комплектації пк коштуватиме $699 або $899.

