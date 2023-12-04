Disney більше не звітуватиме щодо касових зборів «‎Марвелів» — на 4 тижні у найбільш провальної стрічки КВМ близько $200 млн

«Марвели‎» зробили найменший внесок у бокс-офіс кінематографічного всесвіту Marvel, завершивши четвертий вікенд із $80 млн касових зборів у Північній Америці та $197 млн у світі загалом.

Як правило, у святковий сезон перегляди підвищуються, але Disney подібного оптимізму не поділяє. У недільному повідомленні для преси студія написала:

«Оскільки касові збори «Марвелів» скорочуються, ми припинимо надавати публічні звіти про міжнародні/світові збори цього фільму».

Схоже рішення Disney вже тимчасово приймала у часи пандемії — у 2020 році під час дебюту мультфільму «‎Уперед», попри те, що він лідирував у касових зборах.

В «‎Марвелів» тим часом кардинально інша доля — попри те, що фільм з бюджетом у $220 млн транслюватиметься до Нового року, йому прогнозують звання першої стрічки в історії Marvel, яка не досягла і 100 млн у національному прокаті й стрічки КВМ із найменшими касовими зборами.

«Марвели» стартував на початку листопада з $46 млн на внутрішньому ринку, як найгірший дебют КВМ. У другий вікенд продажі квитків знизились на 78%, оформивши ще один «‎рекорд» — найбільше падіння за другий вікенд для франшизи. Офіційно звання фільму Marvel із найнижчими касовими зборами довгий час перебувало у «‎Неймовірного Халка» 2008 року, який зібрав $264 млн без поправки на інфляцію, однак навряд «‎Марвели» перевершать його заробіток — але точні дані ми вже не дізнаємося.

Пригодницький бойовик Ніа Дакости показує історію трьох супергеройок — Брі Ларсон у ролі Капітана Марвел, Тейону Парріс у ролі Моніки Рамбо та Іман Веллані в ролі Міс Марвел — які рятують світ, паралельно намагаючись впоратись з обміном суперздібностями. Раніше гендиректор Disney Боб Айгер заявляв, що стрічка не мала успіху через великий потік контенту і недостатній контроль керівників на виробництві.

Провал «‎Марвелів» лише підтверджує проблеми у виробництві Marvel, яка нині все ще є комерційно найуспішнішою франшизою зі зборами у $29,8 млрд за 33 фільми. «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» зміг відзначитися $214 млн після дебюту у лютому, однак отримав ще гірші відгуки, ніж «‎Марвели».

Раніше поширились чутки, що, з огляду на кризу, Marvel змінює стратегію виробництва і може відродити оригінальних персонажів «‎Месників» — зокрема Залізну людину Роберта Дауні-молодшого та Чорну вдову Скарлет Йоганссон. Кріс Еванс, який грав Капітана Америку, тим часом сказав, що не проти повернутися до ролі, хоча офіційних пропозицій щодо цього не отримував.

Здебільшого, кризу в Marvel пояснюють «‎втомою від супергероїки» — хоча аналітики заперечують це, посилаючись зокрема на «‎Вартові галактики 3», який зібрав $845 млн та став хітом цього літа. Disney тим часом відклала «‎Капітан Америка: Прекрасний новий світ», «‎Громовержці» та «‎Блейд» на 2025 рік, і перевірити це твердження найближчим часом ми зможемо лише на «‎Дедпул 3», який стане єдиним фільмом Marvel, який вийде наступного року.