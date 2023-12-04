Disney більше не звітуватиме щодо касових зборів «‎Марвелів» — на 4 тижні у найбільш провальної стрічки КВМ близько $200 млн

«Марвели» зробили найменший внесок у бокс-офіс кінематографічного всесвіту Marvel, завершивши четвертий вікенд із $80 млн касових зборів у Північній Америці та $197 млн у світі загалом.
Як правило, у святковий сезон перегляди підвищуються, але Disney подібного оптимізму не поділяє. У недільному повідомленні для преси студія написала:
«Оскільки касові збори «Марвелів» скорочуються, ми припинимо надавати публічні звіти про міжнародні/світові збори цього фільму».
Схоже рішення Disney вже тимчасово приймала у часи пандемії — у 2020 році під час дебюту мультфільму «Уперед», попри те, що він лідирував у касових зборах.
В «Марвелів» тим часом кардинально інша доля — попри те, що фільм з бюджетом у $220 млн транслюватиметься до Нового року, йому прогнозують звання першої стрічки в історії Marvel, яка не досягла і 100 млн у національному прокаті й стрічки КВМ із найменшими касовими зборами.
«Марвели» стартував на початку листопада з $46 млн на внутрішньому ринку, як найгірший дебют КВМ. У другий вікенд продажі квитків знизились на 78%, оформивши ще один «рекорд» — найбільше падіння за другий вікенд для франшизи. Офіційно звання фільму Marvel із найнижчими касовими зборами довгий час перебувало у «Неймовірного Халка» 2008 року, який зібрав $264 млн без поправки на інфляцію, однак навряд «Марвели» перевершать його заробіток — але точні дані ми вже не дізнаємося.
Пригодницький бойовик Ніа Дакости показує історію трьох супергеройок — Брі Ларсон у ролі Капітана Марвел, Тейону Парріс у ролі Моніки Рамбо та Іман Веллані в ролі Міс Марвел — які рятують світ, паралельно намагаючись впоратись з обміном суперздібностями. Раніше гендиректор Disney Боб Айгер заявляв, що стрічка не мала успіху через великий потік контенту і недостатній контроль керівників на виробництві.
Провал «Марвелів» лише підтверджує проблеми у виробництві Marvel, яка нині все ще є комерційно найуспішнішою франшизою зі зборами у $29,8 млрд за 33 фільми. «Людина-мураха та Оса: Квантоманія» зміг відзначитися $214 млн після дебюту у лютому, однак отримав ще гірші відгуки, ніж «Марвели».
Раніше поширились чутки, що, з огляду на кризу, Marvel змінює стратегію виробництва і може відродити оригінальних персонажів «Месників» — зокрема Залізну людину Роберта Дауні-молодшого та Чорну вдову Скарлет Йоганссон. Кріс Еванс, який грав Капітана Америку, тим часом сказав, що не проти повернутися до ролі, хоча офіційних пропозицій щодо цього не отримував.
Здебільшого, кризу в Marvel пояснюють «втомою від супергероїки» — хоча аналітики заперечують це, посилаючись зокрема на «Вартові галактики 3», який зібрав $845 млн та став хітом цього літа. Disney тим часом відклала «Капітан Америка: Прекрасний новий світ», «Громовержці» та «Блейд» на 2025 рік, і перевірити це твердження найближчим часом ми зможемо лише на «Дедпул 3», який стане єдиним фільмом Marvel, який вийде наступного року.