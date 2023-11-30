«‎Ніколи не кажи ніколи» — Кріс Еванс про повернення до ролі Капітана Америки у фільмах Marvel

Криза в Marvel, схоже, змушує студію возз’єднати оригінальну банду Месників у наступній фазі кіновсесвіту, і у новому інтерв’ю Кріс Еванс, який неодноразово виконував роль Капітана Америки в серії, заявив, що знає про чутки, хоча до нього поки ніхто ще не звертався з пропозицією.

«‎Я також бачу ці новини, але думаю що кожні пару місяців хтось каже, що Дауні, Гемсворт чи Йоганссон повертаються».

Водночас Кріс не виключив можливості знову постати у ролі Капітана Америки, але зазначив, щось сюжет має відображати щось важливе.

«Ніхто зі мною про це не говорив. Але я б не сказав, що «‎ніколи» не повернусь. Це дуже дорогоцінна роль для мене, тому вона має бути такою як слід».

Еванс, який нещодавно знявся у «‎Продавцях болю», також додав, що є дещо, чого йому не вистачатиме в кіновсесвіті Marvel.

«Справа не лише в акторському складі, які є одними з моїх найкращих друзів у світі, а й у знімальній групі».

Актор зобразив Стіва Роджерса в 11 фільмах Marvel, починаючи з «Першого месника» 2011 року і до «Месників: Завершення» 2019 року, включаючи камео в «Людина-павук: Повернення додому» та «Тор 2: Царство темряви». У «‎Завершенні» Роджерс повернувся в сьогодення в літах, після того, як побував у минулому, щоб прожити своє життя з Пеґґі Картер (Гейлі Етвелл).

Тим часом повернення Еванса у кіновсесвіт Marvel може бути ускладненим, тим що у майбутньому фільмі «‎Прекрасний новий світ», який продовжує серіал Disney+ «Сокіл та Зимовий солдат», у ролі Капітана Америки постане новий персонаж — Сем Вілсон, якого грає Ентоні Макі.