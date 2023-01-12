Divine Knockout (DKO), First Class Trouble та Gamedec – в Epic Games Store стартувала нова безкоштовна роздача ігор

Сервіс цифрової дистрибуції Epic Games Store влаштував чергову безплатну роздачу ігор, які в інший час поширюються на платній основі. Цього тижня у роздачі беруть участь одразу 3 проєкти: Divine Knockout (DKO), First Class Trouble та Gamedec – Definitive Edition.

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Divine Knockout (DKO) – це платформний файтинг, у якому мініверсії епічних героїв мірюються силами на небезпечних аренах. Гравцеві доведеться викидати супротивників з арени, доводячи, що саме його персонаж є найлегендарнішим в історії. Гра Divine Knockout (DKO) доступна за наступною адресою.

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First Class Trouble – це командна гра, де гравці мають пережити катастрофу. При цьому вони мають діяти як спільно, так і один проти одного. Гравець зможе грати за одного з людей-пасажирів або за персоноїдів, що збунтувалися. Щоб вижити, доведеться залучити кмітливість, обманювати чи розпізнавати брехню. Мета полягає в тому, щоб вимкнути смертоносний штучний інтелект, який управляє космічним лайнером. Гру First Class Trouble можна отримати за наступною адресою.

Gamedec – це однокористувацька ізометрична інді-пригодницька рольова гра в жанрі кіберпанку. Гравець має в ролі детектива розслідувати злочини у віртуальних світах. При цьому потрібно збирати інформацію у свідків та підозрюваних, щоб перехитрити лиходіїв та розкрити їхні задуми. Видання Definitive Edition включає набір із новими персонажами та особистостями, кожна з яких має свої унікальні особливості. Додати Gamedec до своєї колекції можна за наступною адресою.