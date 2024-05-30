Через застосунок «Дія» перереєстровано 100 000+ авто — Volkswagen, Renault та ВАЗ купували/продавали найчастіше

Українці 100 000+ разів перереєстрували авто в застосунку «Дія» й отримали відповідний «дієвий» номерний знак
Серед марок авто, які купували/продавали найчастіше — Volkswagen, Renault, Ford, ВАЗ та Škoda. Середня договірна вартість угоди тим часом склала 204 500 грн.
Бета-версію послуги перереєстрації авто в застосунку «Дія» запустили торік у жовтні й просувають як можливість позбавити користувачів від походів у сервісні центри МВС та довгих черг. Зазначалось, що послуга буде доступною для легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.
Продавцю просто потрібно оформити договір у «Дії» та поділитися QR-кодом або посиланням з покупцем, який, ознайомившись з документом, далі має обрати номерні знаки й техпаспорт. До того ж під час угоди здійснюється автоматична перевірка, яка має захистити клієнта від придбання викраденого авто чи авто, що перебуває в розшуку, а номери та техпаспорт вам можуть доставити у поштове відділення чи кур’єром додому.
- Український електронний сервіс державних послуг запустили у 2019 році, а за рік офіційно запрацював окремий мобільний застосунок «Дія» — який вже перетнув позначку у 20 млн унікальних користувачів (чимала частина прийшла саме за час повномасштабного вторгнення — якщо у лютому 2022-го налічувалось 14 млн, то вже у травні 2023-го — 19 млн).
- Торік у грудні застосунок отримав новий дизайн, а нещодавно Кабмін підтримав відкриття його вихідного коду. Серед інших планів на 2024 рік — запуск Дія.Офісу, окремого сервісу для держслужбовців, а також освітнього застосунку Мрія з використанням технологій штучного інтелекту.
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