Через застосунок «Дія» перереєстровано 100 000+ авто — Volkswagen, Renault та ВАЗ купували/продавали найчастіше

Українці 100 000+ разів перереєстрували авто в застосунку «Дія» й отримали відповідний «дієвий» номерний знак

Серед марок авто, які купували/продавали найчастіше — Volkswagen, Renault, Ford, ВАЗ та Škoda. Середня договірна вартість угоди тим часом склала 204 500 грн.

Бета-версію послуги перереєстрації авто в застосунку «Дія» запустили торік у жовтні й просувають як можливість позбавити користувачів від походів у сервісні центри МВС та довгих черг. Зазначалось, що послуга буде доступною для легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.

Продавцю просто потрібно оформити договір у «Дії» та поділитися QR-кодом або посиланням з покупцем, який, ознайомившись з документом, далі має обрати номерні знаки й техпаспорт. До того ж під час угоди здійснюється автоматична перевірка, яка має захистити клієнта від придбання викраденого авто чи авто, що перебуває в розшуку, а номери та техпаспорт вам можуть доставити у поштове відділення чи кур’єром додому.