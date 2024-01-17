Новини Пристрої 17.01.2024 о 22:12 comment views icon

Для серії Galaxy S24 оновлення Android та безпеки виходитимуть протягом 7 років

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Вадим Карпусь

Автор новин

Разом з анонсом лінійки смартфонів Galaxy S24 компанія Samsung розширила свої зобов’язання щодо випуску оновлень ОС та безпеки для цих пристроїв.

Компанія заявляє, що з цими пристроями вона запропонує 7 поколінь оновлень ОС Android та 7 років оновлень безпеки. Це суттєве збільшення раніше заявлених термінів підтримки. У 2022 році разом з анонсом серії Galaxy S22 компанія взяла на себе зобов’язання випускати 4 покоління оновлень One UI та Android, а також 5 років пропонувати оновлення безпеки.

Samsung заявляє про своє прагнення «продовжувати життєвий цикл продукту» і «допомогти користувачам ще довше насолоджуватися оптимізованою продуктивністю своїх пристроїв Galaxy». Нова політика починає застосовуватись із серії Galaxy S24 і не поширюється на попередні лінійки смартфонів.

Джерело: Engadget

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