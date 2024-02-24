Добігає кінця аукціон та збір на FPV-дрони для 79-ї ОДШБР

Сьогодні річниця чорного для всієї України дня — 24 лютого 2022 року наші сусіди — росіяни віроломно розпочали повномасштабний наступ. І от, у річницю цих кривавих подій ми, в рамках «Аукціону відплати», проводимо збір для наших героїв.

Продовжується збір на FPV-дрони для 79-ї ОДШБр!

Маємо дозбирати всього нічого — 10 000 грн.

Долучайтесь до збору та аукціону!

Лот аукціону — тубус від снаряду калібру 155 для М777 гаубиці, який побував в боях під Мар’їнкою, та розмальований красивими патріотичними котиками талановитим митцем.

Збір та аукціон проходить з 19 лютого по 24 лютого.

В цей період поповніть банку на будь-яку суму і той, хто закине найбільше, отримає лот.

Підтримати збір можна і без участі в аукціоні. Навіть невеличка сума важлива!

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Картка банки: 5375 4112 1195 6938