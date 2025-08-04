Докстанція перетворює Apple Mac mini на вінтажний Mac

Wokyis Retro Dock / YouTube

Вийшла док-станція для компактних настільних ПК Apple Mac mini M4. Вона має вбудований 5-дюймовий дисплей і за дизайном нагадує комп’ютери Mac 80-х років.

По суті, док-станція Wokyis Retro Dock є хабом 14 в 1 (у максимальній комплектації), який пропонує багато додаткових портів на робочому столі. Її головною особливістю є вбудований 5-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1280×720, який у поєднанні з ретро-корпусом відтворює зовнішній вигляд комп’ютера Mac 80-х років.

Характеристики (стандартна версія):

Дисплей 5″: IPS-панель 1280×720

USB-порти: 4× USB-A (10 Гбіт/с), 2× USB-C (10 Гбіт/с), 1× USB-C host

Картридери: SD + microSD 4.0 (UHS-II, до 312 МБ/с)

Аудіо: 3,5 мм джек (32-біт, 8–384 кГц)

Відео: HDMI-In

Накопичувачі: слот під M.2 NVMe SSD до 8 ТБ (до 875 МБ/с)

Габарити: 145 × 131 × 154 мм, вага 510 г

У комплекті стандартної версії передбачено три кабелі USB Type-C, термопрокладки, гвинти та викрутку для встановлення SSD. Сам Mac mini M4 монтується в нижню частину корпусу док-станції й забезпечує живлення вбудованого екрана через один із комплектних USB-кабелів. Окрім базової, також існує більш функціональна модель док-станції, яка підтримує швидші NVMe-накопичувачі (до 7000 МБ/с), DisplayPort 2.1 (8K/60 Гц) замість HDMI, Thunderbolt 5 і зарядку Power Delivery до 36 Вт.

Зараз новинку можна замовити на Kickstarter за наступними цінами:

Базова версія — $99 за попереднім замовленням і $169 у роздріб

Старша модель — $199 і $389 відповідно

Один з авторів популярного IT-порталу 9to5Mac детально розглянув Wokyis Retro Dock і залишився задоволеним її зручністю, наявністю всіх необхідних портів та привабливим зовнішнім виглядом, який одразу привертає увагу. З повним відеооглядом можна ознайомитись нижче:

Джерело: 9to5Mac