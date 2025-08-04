Докстанція перетворює Apple Mac mini на вінтажний Mac

Вийшла док-станція для компактних настільних ПК Apple Mac mini M4. Вона має вбудований 5-дюймовий дисплей і за дизайном нагадує комп’ютери Mac 80-х років.
По суті, док-станція Wokyis Retro Dock є хабом 14 в 1 (у максимальній комплектації), який пропонує багато додаткових портів на робочому столі. Її головною особливістю є вбудований 5-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю 1280×720, який у поєднанні з ретро-корпусом відтворює зовнішній вигляд комп’ютера Mac 80-х років.
Характеристики (стандартна версія):
- Дисплей 5″: IPS-панель 1280×720
- USB-порти: 4× USB-A (10 Гбіт/с), 2× USB-C (10 Гбіт/с), 1× USB-C host
- Картридери: SD + microSD 4.0 (UHS-II, до 312 МБ/с)
- Аудіо: 3,5 мм джек (32-біт, 8–384 кГц)
- Відео: HDMI-In
- Накопичувачі: слот під M.2 NVMe SSD до 8 ТБ (до 875 МБ/с)
- Габарити: 145 × 131 × 154 мм, вага 510 г
У комплекті стандартної версії передбачено три кабелі USB Type-C, термопрокладки, гвинти та викрутку для встановлення SSD. Сам Mac mini M4 монтується в нижню частину корпусу док-станції й забезпечує живлення вбудованого екрана через один із комплектних USB-кабелів. Окрім базової, також існує більш функціональна модель док-станції, яка підтримує швидші NVMe-накопичувачі (до 7000 МБ/с), DisplayPort 2.1 (8K/60 Гц) замість HDMI, Thunderbolt 5 і зарядку Power Delivery до 36 Вт.
Зараз новинку можна замовити на Kickstarter за наступними цінами:
- Базова версія — $99 за попереднім замовленням і $169 у роздріб
- Старша модель — $199 і $389 відповідно
Один з авторів популярного IT-порталу 9to5Mac детально розглянув Wokyis Retro Dock і залишився задоволеним її зручністю, наявністю всіх необхідних портів та привабливим зовнішнім виглядом, який одразу привертає увагу. З повним відеооглядом можна ознайомитись нижче:
Джерело: 9to5Mac
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: