Новини Кіно 28.12.2023 о 14:12 comment views icon

Дональд Трамп каже, що його камео в «‎Сам удома 2» зробило фільм успішним, і заперечив «‎шантаж» Кріса Коламбуса

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Дональд Трамп каже, що його камео в «‎Сам удома 2» зробило фільм успішним, і заперечив «‎шантаж» Кріса Коламбуса

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Трамп зіграв епізодичну роль самого себе у другому фільмі «‎Сам удома», з’явившись на кілька секунд у холі готелю «Плаза» в Нью-Йорку, яким володів на той час.

Нині експрезидент США відреагував на давнє інтерв’ю режисера Кріса Коламбуса, в якому той заявив про шантаж зі сторони Трампа під час знімань фільму «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку».

“Сам удома” — класичний різдвяний фільм, який найчастіше завантажували на піратських сайтах у 2022 році

Як повідомляє Variety, у своїй соцмережі Трамп написав, що Коламбус і команда «‎благали» його знятися в епізодичній ролі.

«Вони орендували готель «Плаза» в Нью-Йорку, яким я на той час володів. Я був дуже зайнятий і не хотів цього робити. Але вони були милими, і дуже наполегливими. Я погодився і це камео злетіло, як ракета. Фільм отримав великий успіх і досі, особливо, під час Різдва, люди телефонують мені, коли його транслюють в ефірі», – написав Трамп.

В інтерв’ю Business Insider у 2020 році Кріс Коламбус згадував, як вони намагались заплатити Трампу за використання готелю для фільму, але той натомість висунув власні умови:

«Єдиний спосіб для використання «‎Плази» — це моя поява у фільмі», — пригадав Коламбус слова Трампа. «Тож ми погодилися, і коли вперше показали його, сталася найдивніша річ: люди аплодували. І я сказав редактору: «Залиште його у фільмі. Це чудовий момент для глядачів». Але він таки пробивав собі дорогу у фільм».

Трамп натомість сказав, що саме його камео зробило фільм успішним:

«Це камео допомогло зробити фільм успішним, але якщо вони не хотіли мене — то чого залишили у фільмі й тримають там понад 30 років? Тому що я був і залишаюся чудовим для цього фільму, ось чому! Просто ще один голлівудський хлопець з минулого хоче прорекламуватись на Трампі!», — відповів Трамп на слова Коламбуса.

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