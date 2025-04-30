DOOM: The Dark Ages у подарунок до відеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 ─ в Україні стартувала акція

NVIDIA повідомила про вихід в Україні спеціального акційного набору DOOM: The Dark Ages + GeForce RTX 50 Series. При купівлі певних пристроїв можна отримати коштовний подарунок.

Протягом найближчих трьох тижнів, купуючи сумісну відеокарту (GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti або 5070) або ноутбук з відповідними дискретними відеокартами (GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti чи 5070), покупці отримають DOOM: The Dark Ages Premium Edition (вартістю $99,99) у подарунок.

До Premium Edition на додачу до самої гри входять:

цифровий артбук та саундтрек,

набір скінів Divinity,

ранній доступ до гри з 13 травня (за 2 дні до релізу),

та DLC кампанії, яке буде додано пізніше.

DOOM: The Dark Ages — це приквел до ігор серії. Експерти вже змогли ознайомитися з рушієм idTech 8 та були надзвичайно вражені. Гра підтримує трасування променів, DLSS 4 із Multi Frame Generation та NVIDIA Reflex. Всі ці технологічні рішення покликані покращити якість графіки у грі та підвищити продуктивність.

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Незабаром після релізу гри вийде оновлення, яке додасть ексклюзивну для ПК технологію Path Tracing. Вона забезпечить додаткове покращення при відображенні освітлення з трасуванням променів на GPU GeForce RTX. Також буде впроваджено DLSS Ray Reconstruction — вдосконалене ШІ-рішення, що замінює традиційні методи шумозаглушення, покращуючи якість зображення та продуктивність.

Акція з подарунку DOOM: The Dark Ages Premium Edition триватиме з 30 квітня до 21 травня 2025. Українські офіційні продавці теж беруть участь в цій акції. Розсилка відповідних кодів буде відбуватись кожен четвер, з моменту старту акції, але не раніше ніж 14 днів з моменту купівлі товару.