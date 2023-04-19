Кримінальна драма Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткового місяця» триває 3 години 26 хвилин – це один з найдовших фільмів сучасного Голлівуду

«Вбивці квіткового місяця» – перший реліз Apple на великому екрані та один із найдовших голлівудських студійних фільмів сучасності. Головні ролі у кримінальній вестерн-драмі виконали Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро та Лілі Ґладстон, а режисерську роботу взяв на себе Мартін Скорсезе.

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За даними Deadline нинішня версія фільму триває 3 години 26 хвилин, і хоча такий хронометраж надає стрічці звання найдовшої в історії сучасного Голлівуду – попередня робота Скорсезе «Ірландець» 2019 року була ще на три хвилини довшою (3 години 29 хвилин), проте вона не виходила у кінотеатрах та транслювалася на Netflix.

Для «Вбивць квіткового місяця» розглядають трохи інакшу долю. Apple нині співпрацює з Paramount, щоб запустити фільм в традиційному прокаті у світових кінотеатрах – перш ніж він стане доступним на Apple TV+ у неоголошену дату. Раніше Bloomberg повідомив, що компанія планує витрачати $1 мільярд на рік на виробництво фільмів, що виходитимуть в кінотеатрах, та вже звернулася до кіностудій з пропозицією партнерства. Серед інших потенційних релізів — шпигунський трилер «Арґайл» Метью Вона та історична драма Рідлі Скотта «Наполеон».

Для будь-якого дистриб’ютора довгий фільм означає меншу кількість показів, хоча з цим можуть посперечатись лідери рейтингу найкасовіших фільмів усіх часів – «Аватар», який нині посідає перше місце триває 2 години 41 хвилину, далі йдуть «Месники: Завершення» (3 години й 2 хвилини), «Аватар: Шлях води» (3 години 12 хвилин) та «Титанік» (3 години 14 хвилин).

Режисер трьох з чотирьох представлених фільмів Джеймс Кемерон відомий своїми великим хронометражами, як власне і сам Скорсезе – з вищезгаданим «Ірландцем» та тригодинною комедійною драмою «Вовк з Волл-стріт», номінованою на «Оскар» у 2013 році.

Повідомляється, що у тривалість фільму «Вбивці квіткового місяця» враховані й титри, які можуть транслюватись до 10 хвилин. Прем’єра стрічки відбудеться на Каннському кінофестивалі наступного місяця, після чого фільм вийде в кінотеатрах 20 жовтня.

Фільм, в якому Скорсезе та сценарист Ерік Рот адаптували науково-популярну книгу Девіда Гранна 2017 року, зосереджується на розслідуванні серії вбивств в племені Осейджи, які сталися в Оклахомі на початку 1920-х років, коли на цих землях було виявлено нафтові родовища.

Ді Капріо, який вже вшосте співпрацює зі Скорсезе, грає Ернеста Буркгарта, племінника скотаря Вільяма Гейла (Де Ніро). Ґладстон виконає роль Моллі Кайл – жінки з Осейджів, яка успадкувала нафтові багатства. Серед решти акторського складу – Джессі Племонс в ролі Тома Вайта, колишнього техаського рейнджера, який розслідує вбивства, а також Кара Джейд Маєрс, Джаней Коллінз, Джилліан Діон і Танту Кардинал.

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На звання найдовшого голлівудського фільму міг претендувати й четверта частина пригод найманого вбивці Джона Уіка – режисер Чад Стагельскі та монтажер Натан Орлофф розповіли, що початкова версія неонуар-бойовика тривала 3 години 45 хвилин.