Перший фільм Apple на великому екрані: «Вбивці квіткового місяця» Мартіна Скорсезе виходить у прокат 20 жовтня

Apple – не перший стрімінговий сервіс, який виявив користь від прокату фільмів у кінотеатрах. Компанія офіційно підтвердила свій перший реліз на великому екрані: «Вбивці квіткового місяця» (Killers of the Flower Moon) Мартіна Скорсезе. Прем’єра фільму відбудеться 6 жовтня в обмеженому прокаті, загальний реліз відбудеться 20 жовтня. Прокат фільму здійснює Paramount Pictures. Дата прем’єри стрічки на Apple TV Plus поки що невідома (на сайті Apple сказано, що «скоро»).

Apple вже має «Оскар» за найкращий фільм («CODA: дитина глухих батьків» минулого року та анімаційна короткометражка «Хлопчик, кріт, лис і кінь» у 2023), фільм Скорсезе також майже напевно претендуватиме на нагороди. У фільмі за романом Девіда Ґранна, знімалися Леонардо Ді Капріо, Роберт де Ніро, Лілі Гладстон, Джессі Племонс, Кара Джейд Майєрс, Джейней Коллінз, Джилліан Діон та Танту Кардинал. Дія відбувається в Оклахомі 1920-х років та заснована на історії серійних вбивств членів індіанського племені осейджів, чиї землі багаті на нафту – події отримали назву «Царство терору».

Випуск «Вбивць квіткового місяця» відбувається на тлі поширення інтеграції стрімінгових сервісів і класичного кінопрокату. У той час як Disney довелося вигадувати, як вписати стрімінг у свою стратегію випуску блокбастерів, Netflix та Apple рухаються у цьому напрямі з іншого боку. Торік фільм «Дістати ножі: Скляна цибулина» потрапив до прокату перед його демонстрацєю на Netflix. Обмежений прокат важливий для номінування на нагороди, тоді як масовий показ здатний створити ажіотаж та забезпечити додатковий заробіток.

Джерело: The Verge