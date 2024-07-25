Друге життя Tesla: українці розбирають електромобілі для створення зарядних станцій

Розв’язана росією війна призвела до захоплення або руйнування значної частини генеруючих потужностей України. До російського вторгнення Україна могла виробляти близько 55 ГВт електроенергії. Зараз ця потужність впала нижче 20 ГВт. Як наслідок, в українській енергосистемі утворився дефіцит електроенергії, що призвело тривалих планових відключень.

Це створило великий попит на зарядні станції, генератори та інші можливі системи резервного живлення. В тому числі українці почали розбирати старі розбиті електромобілі, щоб використати їхні акумулятори для живлення будинків та малого бізнесу.

30-річний Олександр Бенца роками купував розбиті Tesla на страхових аукціонах у США та ввозив їх в Україну, де його механіки відновлювали та перепродували автомобілі. Тепер вони навпаки, розбирають авто для вилучення акумуляторів, а залишки деталей спрямовують на ремонт інших авто. Виявилося, що електрики здатні виконати небезпечну роботу з розділення працездатних батарей Tesla на кілька акумуляторних систем – саморобних зарядних станцій.

«Стара Tesla, включаючи вартість доставки, коштуватиме майже $10000. І ви можете перетворити її на 12 батарей, а також продавати деталі», – сказав Олександр Бенца.

Він назвав свою компанію «Українські автономні системи» (Ukrainian Autonomous Systems). Вона пропонує акумуляторні системи місткістю 5 кВтг. Для звичайної київської квартири цього достатньо приблизно для 10 годин роботи при типовому використанні освітлення та домашнього електрообладнання. Якщо економити, то може вистачити й на 2 доби.

Щомісяця в майстерню на розбирання заїжджає мінімум одна машина. Частину виготовлених таким способом батарей Олександр продає армії без націнки, але більшість його клієнтів – цивільні. За останні 2 місяці попит зріс від майже нульового до захмарного, і Бенца очікує, що попит ще зростатиме з наближенням зими.

Курс Full-stack developer від Mate academy. Fullstack developer вміє працювати як з фронтендом, так і з бекендом сайта. Закінчуйте з нами курс Full-stack developer та отримуйте можливість гарно заробляти! Отримати знижку на курс

Джерело: Financial Times