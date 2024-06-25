«Дисклеймер» / Disclaimer — перший погляд на психологічний трилер Apple TV+ з Кейт Бланшет від режисера Альфонсо Куарона

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Apple TV+ оприлюднив перше зображення свого майбутнього мінісеріалу «Дисклеймер», який екранізує бестселер Рене Найт 2015 року і дебютує на стримінгу 11 жовтня.

За сюжетом «Дисклеймера» відома журналістка Кетрін Рейвенскрофт (Бланшетт) отримує рукопис від невідомого автора і виявляє, що саме вона є головним героєм історії, яка розкриває її головні таємниці. В намаганнях дізнатись про реальну особу письменника Кетрін змушена зіткнутися зі своїм минулим, яке руйнує її нинішнє життя та стосунки з чоловіком Робертом (Саша Барон Коен) та сином Ніколасом (Коді Сміт-МакФі).

Режисером «Дисклеймеру» виступив оскароносний Альфонсо Куарон, а оператором-постановником його колега по «Гравітації» Еммануель Любецкі. Лауреат премій «Оскар» і «Ґреммі» Фіннеас О’Коннелл («Барбі», «007: Не час помирати») пише музику до серіалу.

Також серед акторського складу: Кевін Клайн, Леслі Менвіль, Луїс Партрідж, Лейла Джордж та інші.

Перші два епізоди «Дисклеймеру» вийдуть на Apple TV+ 11 жовтня — решта з загалом семи виходитимуть щоп’ятниці до 15 листопада включно.

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