«Дивовижний Моріс» / The Amazing Maurice — фінальний трейлер мультфільму за мотивами бестселера Террі Пратчетта в українському дубляжі

Кінокомпанія Adastra Cinema опублікувала на своєму YouTube-каналі новий трейлер анімаційного комедійного фентезі «Дивовижний Моріс» / The Amazing Maurice, який надійде в український прокат з 5 січня.

Це екранізація бестселера відомого британського письменника сера Террі Пратчетта «Дивовижний Моріс та його вчені гризуни», сюжет якої натхненний історією про Гамельнського щуролова. Перша книга в серії «Плоский Світ», яку автор написав спеціально для дітей та підлітків. У 2001 році її відзначили Медаллю Карнегі як найкращу дитячу книга року у Великій Британії..

У центрі сюжету винахідливий кіт Моріс та його соратник флейтист Кіт разом зі зграєю підручних розумних гризунів — разом вони подорожують містами та селами Плоского світу, щоразу провертаючи одну й ту саму аферу: за розумну плату “рятують” місцевих жителів від “навали щурів”. Моріс вмовляє щурів востаннє розіграти виставу в місті Дрянь-Блінцбург, але цього разу все йде не за планом. Вони стикаються зі Злокознією Грім, яка прагне дізнатися небезпечні таємниці міста.

В оригіналі героїв озвучили британські зірки Х’ю Лорі, Емілія Кларк, Девід Теннант, Джемма Артертон, Хімеш Патель, Х’ю Бонневіль та інші. В українському зірковому дубляжі окрім “фірмових” вітчизняних “голосів” Лорі та Кларк, взяли участь Анна Трінчер, Тетяна Парфільєва, Богдан Шелудяк (Буше), Євген Таллер, Вікторія Маремуха (Маре), Анастасія Єлісєєва та Іван Кришталь.

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Сценарій екранізації написав Террі Россіо, відомий насамперед за франшизами “Шрек” та “Пірати Карибського моря”, режисерами виступили Тобі Генкель («Тріо в пір’ї» та «Тор: Легенда вікінгів») та Флоріан Вестерман.

Світова прем’єра мультфільму «Дивовижний Моріс» відбулася 13 листопада 2022 року під час Манчестерського фестивалю анімації/ В український кінопрокат кінострічка вийде 5 січня.

Трейлер мультфільму «Дивовижний Моріс» в українському дубляжі

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