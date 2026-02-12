tradfi
Джейсон Момоа зіграє головну роль у фільмі Helldivers

Маргарита Юзяк

Джейсон Момоа зіграє головну роль у фільмі Helldivers
Джейсон Момоа в "Minecraft: Фільм"

Джейсон Момоа зіграє головну роль в екранізації Helldivers. Сюжет офіційно не розкривають, але це точно адаптація однойменного шутера.


У грі елітний підрозділ солдатів, відомих як Helldivers, воює з інопланетними істотами, які загрожують знищити вигадану планету Суперземля. Перша частина вийшла у 2015 році, а сиквел 2024-го суттєво розширив масштаб історії. Helldivers 2 за перші чотири продався тиражем понад 12 млн копій на PS5 та ПК. Згодом вона з’явилася і на Xbox.

Режисерське крісло очолить Джастін Лін, якого найчастіше згадують через франшизу “Форсаж”. Сценарій пише Гері Доберман — автор “Аннабель”. Джастін Лін раніше не був пов’язаний з іграми. Однак його кандидатуру підтримав генеральний директор Arrowhead Game Studios Шамс Джорджані.

“Нехай Джастін Лін творить свою магію”, — сказав Джорджані.

За даними The Hollywood Reporter, саме свіжий погляд режисера без ігрового бекграунду допоміг йому отримати проєкт. Зокрема через те, що він “прагне знайти людяність у персонажах і вплести актуальні теми в історію”.


Джейсон Момоа зіграє головну роль у фільмі Helldivers
Helldivers 2

Зате актор Джейсон Момоа не вперше адаптує ігри. Одним з його останніх проєктів став “Minecraft: Фільм”, який зібрав понад $950 млн у світі, і готується до продовження. Також він зіграє у майбутньому фільмі “Вуличний боєць”. Паралельно актор з’явиться у “Суперґьорл” в ролі Лобо та в “Дюна 3” як Дункан Айдахо. Хто ще приєднається до касту поки не оголошували.

Над фільмом працюють Sony Pictures разом із PlayStation Productions, для яких Helldivers ще одна співпраця Uncharted 2022 року з Томом Голландом і Марком Волбергом, який зібрав $407 млн у світовому прокаті. На телебаченні вони вже випустили “Останні з нас” для HBO та “Покручений метал” для Peacock. У роботі також перебувають екранізації Horizon, Days Gone, Ghost of Tsushima, Gravity Rush і серіал God of War.

Прем’єра Helldivers запланована в кінотеатрах на 10 листопада 2027 року.

Максимус з серіалу “Фолаут” взяв аскезу на ігри Bethesda до останнього сезону

Джерело: Variety

