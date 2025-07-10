«Покручений метал» повернеться на Peacock 31 липня — трейлер 2-го сезону з Акселем, Каліпсо і турніром

«Покручений метал» / Twisted Metal / Peacock

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Вже зовсім скоро вийде 2-й сезон серіалу «Покручений метал» / Twisted Metal — на честь чого Peacock показав трейлер, в якому нарешті видно турнір смерті.

У другому сезоні серіалу, заснованому на культовій серії відеоігор про бойові авто, нарешті дійдуть до головного — турніру смерті, організованого Каліпсо. Саме ця частина найбільше пов’язана з ігровим оригіналом, і трейлер натякає: буде і божевілля, і вибухи, і відверте м’ясо.

Сюжет продовжить події фіналу 1 сезону. Джон Доу (Ентоні Макі) тепер бере участь у змаганні, яке організовує Каліпсо (Ентоні Карріган) — демонічна сутність, здатна виконати будь-яке бажання переможця. Але, як і в грі, зазвичай це бажання обертається проти того, хто його озвучив і з долею жорсткої іронії.

Тим часом Квайт (Стефані Беатріс) потрапила до рук загадкової групи жінок у масках, яку очолює її сестра — Лялька (Тіана Окойє). Очевидно, сюжет знову буде розвиватися паралельними лініями з купою абсурду, гумору та бійок на колесах. Також трейлер показав нового персонажа — Акселя (Майкл Джеймс Шоу). Він людина, яка буквально перетворюється на своє авто. Також повертається Солодкий Зуб у виконанні Джо Сіноа з голосом Вілла Арнетта — він як завжди нестримний. У сценах боїв — класика: стрілянина, ближній бій, кров, божевілля, масивні вибухи.

Прем’єра стартує 31 липня 2025 року, одразу з трьома епізодами. Нові серії виходитимуть щочетверга до 28 серпня. «Покручений метал» створили Ретт Різ і Пол Вернік, шоуранер — Майкл Джонатан Сміт. Перший сезон був комедійно-безбашенним роуд-тріпом; другий підвищує ставки, вплітаючи більше елементів оригінальної гри.

Джерело: SlashFilm