Максимус з серіалу "Фолаут" взяв аскезу на ігри Bethesda до останнього сезону

Актор Аарон Мотен, який грає Максимуса в серіалі “Фолаут” від Prime Video, свідомо відмовився від ігор Fallout аж до завершення шоу.


Він хоче, аби його Максимус не виглядав як віддзеркалення ігрового персонажа чи повторював знайомі образи з франшизи. За його словами, краще створити власний характер у межах серіалу “Фолаут”, а не спиратися на механіки чи вибір гравця.

“Я геймер. Мені дуже подобається робити паузу від перегляду серіалів і фільмів. Це для мене робота, і мені складно вимкнути цей професійний режим, коли я стаю глядачем. Я не грав у Fallout, але дивився трансляції на Twitch… спостерігав, як грають інші. Частково я навіть забороняю собі грати зараз. Адже наше завдання — принести людяність у цих трьох персонажів”, — пояснює Аарон Мотен.

Цікаво, що з трьох головних героїв лише Гуль у виконанні Волтона Гоггінса вже з’явився в ігровому всесвіті у доповненні Burning Springs для Fallout 76. Максимус лише коротко згадувався у мобільній Fallout Shelter. Люсі Маклін, яку грає Елла Пернелл, взагалі не з’являлася в основних іграх серії.

Позиція Мотена частково перегукується з підходом Гоггінса. У грудні він сказав: “Я не гратиму в ігри. Мені це не цікаво”. І пояснив це тим, що має власне бачення на цей світ, а не вважає себе просто відображенням ігрового персонажа. Однак вважає, що багато чого дізнався про гру від свого 13-річного сина.


Підходи в акторів різні, але результат один — “Фолаут” отримав два успішні сезони, а Prime Video продовжив його на третій і почне знімати його достроково. Дати прем’єри нових епізодів поки немає.

Джерело: Game Spot, Games Radar, Fandom Wire

