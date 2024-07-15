Потенційний лиходій. Роберт Дауні-молодший ледь не зіграв іншого персонажа Marvel до «Залізної людини»

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Роберт Дауні-молодший вперше втілив на екрані образ Тоні Старка в «Залізній людині» 2008 року, однак до цього пробувався на іншу роль у всесвіті Marvel.

Режисер Джон Фавро у спецвипуску, присвяченому 15-річчю першого фільму MCU, розповів, що Дауні-молодший також пройшов прослуховування для «Фантастичної четвірки» 2005 року і претендував на роль лиходія, доктора Дума, непогано відзначившись на кастингу.

«Ми зустрічалися з ним на кастингу Доктора Дума та інших проєктах, бо всі згодом вже його знали».

Зрештою роль Доктора Дума дісталася Джуліану Мак-Магону, а Роберт Дауні-молодший отримав за кілька років головну роль в іншому, не менш відомому проєкті.

Фавро назвав актора «частиною головоломки», яка змусила спрацювати «Залізну людину»:

«Я пам’ятаю, як сидів поряд з цим хлопцем, і бачив іскру в його очах. А згодом ми дивилися на його фото та розуміли, що маємо спробувати», — каже Фавро.

Керівник студії Marvel Кевін Файгі приписував залаштунковій динаміці Фавро та Дауні-молодшого велику частину успіху MCU.

«Той тон, який ви з Робертом задали в цьому фільмі, став шаблоном для MCU», — сказав він у подкасті. «Пам’ятаю, що з пізнішими стрічками були темні дні. І я б сказав зараз Роберту: “Ми б потрапили в халепу, якби не ти”. У нас не було б студії, якби не він».

Дауні-молодший зіграв Залізну людину в 10 фільмах, попрощавшись з франшизою у «Месниках» 2019 року. Раніше ходили чутки про те, що Marvel налаштована повернути оригінальний акторський склад месників у кіновсесвіт, але Файгі їх розвіяв ще у грудні. Наступні «Месники» планують залучити 60+ персонажів Marvel — ймовірно, з режисером «Дедпула й Росомахи» Шоном Леві на борту.

Щодо нової «Фантастичної четвірки», то фільм дебютує у липні 2025 року — із Педро Паскалем (Містер Фантастик), Ванессою Кірбі (Невидима леді), Джозефом Квіном (Людина-факел) та Ебоном Мосс-Бакраком (Істота). Також до акторського складу увійшли Ральф Інесон, Пол Волтер Гаузер, Наташа Ліонн і Джулія Гарнер, яка зіграє жіночу версію Срібного Серфера.

Онлайн-курс "AWS для початківців" від robot_dreams. Навчіться працювати з cloud-native системами та побудуйте власний застосунок для зберігання даних у системі AWS.Досвід і фідбек від Fullstack Developer in Amazon. Детальніше про курс

Режисує фільм Метт Шакман («ВандаВіжен»), а сценарій написали Джош Фрідман, Джефф Каплан та Ян Спрінгер.

Джерело: Deadline

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.