Marvel виплатила Дауні-молодшому понад $500 млн за «Залізну людину» і виділила приватний літак з охороною

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Marvel повертається до перевірених формул успіху після складного року. Студія знову об’єднується з Робертом Дауні-молодшим та братами Руссо для створення нових фільмів про Месників.

За інформацією інсайдерів, Marvel готова витратити $80 млн на оплату роботи Ентоні та Джо Руссо як режисерів фільмів «Месники: Судний день» (Avengers: Doomsday) та «Месники: Таємні війни» (Avengers: Secret Wars). Хоча брати Руссо не отримають відсотка від прибутків фільмів, їхній контракт передбачає солідні бонуси за досягнення касових зборів у $750 млн і $1 млрд. Брати також продюсуватимуть фільми через свою компанію AGBO. Це незвичний крок для Marvel, яка зазвичай віддає перевагу роботі з власною командою продюсерів.

Роберт Дауні-молодший отримає «значно більшу» суму за роль головного антагоніста Доктора Дума у двох нових фільмах. Його угода охоплює низку привілеїв: приватний літак, персональну охорону та окреме «трейлерне містечко» для нещодавнього лауреата премії «Оскар».

Дауні-молодший залишається беззаперечним лідером за гонорарами у кіновсесвіті Marvel. За чотири фільми про Месників, три про Залізну людину та кілька камео він заробив від $500 до $600 млн.

Нові фільми про Месників знімуть у Лондоні, а не в Атланті, як попередні. Знімання розпочнуться в другому кварталі 2025 року.

Повернення до перевірених формул пов’язане з невдачами Marvel у 2023 році. Сиквел «Людини-мурахи» зібрав лише $476 млн у світовому прокаті, а «Марвели» ледве подолали позначку в $200 млн. Крім того, студії довелося відмовитися від запланованої сюжетної лінії з лиходієм Кангом через юридичні проблеми актора Джонатана Мейджорса.

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Інсайдери розповідають, що Дауні-молодший погодився повернутися до кіновсесвіту Marvel лише за умови, що режисерами будуть брати Руссо. Їхні попередні фільми про Месників зібрали разом $4,851 млрд, що робить цю співпрацю «ідеальним поєднанням часу та спільного бачення», за словами одного з керівників проєкту.

Джерело: Variety

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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