Екс-працівник Bandai Namco вкрав настільки багато грошей, що довелось скоротити зарплати босам

Little Nightmares 3 / Bandai Namco & Supermassive Games

Колишній співробітник Bandai Namco підставив своїх керівників — він викрав $3 млн, а зарплатою поплатилися інші.

Великий фінансовий скандал розгорівся під час внутрішнього аудиту. Видавець дізнався, що колишній працівник дочірньої компанії Bandai Logipal у Гонконзі протягом 2021-2023 років привласнив 500 мільйонів єн (приблизно $3,38 млн). Хоча його заарештували у січні 2024 року, справа на цьому не завершилася.

Як стало відомо зараз, Bandai Namco вирішила покарати керівників, які не помітили “прірву” в бюджет. Покарання відчули сім топменеджерів. Зокрема чотири керівники та троє штатних директорів три місяці отримували зарплату на 30% менше. Ще двом директорам знизили оплату на 15% за той же період.

“Наша група дуже серйозно ставиться до цього інциденту і щиро та глибоко перепрошує перед усіма зацікавленими сторонами за занепокоєння та незручності, спричинені цією подією. Ми продовжимо повну співпрацю з місцевими правоохоронними органами в межах розслідування та як єдина команда докладемо всіх зусиль, щоб запобігти повторенню подібних випадків”, — каже Bandai Namco.

Водночас видавець має позитивні передчуття щодо фінансових результатів поточного року, який завершиться 31 березня 2026-го. Ситуацію точно має покращити майбутній реліз Little Nightmares 3, а також очікувана темна фентезійна RPG від творців The Witcher 3. Разом з тим нещодавно показали нову My Hero Academia. Плюс не варто забувати, що саме Bandai Namco є видавецем хітової Elden Ring.

Плюс цього місяця компанія потрапила в центр уваги через іншу новину: Sony вклала в Bandai Namco $463 млн і тепер володіє близько 2,5% її акцій. У межах стратегічного партнерства компанії хочуть розвивати фанбази франшиз на кшталт аніме та манги, роблячи ставку на зростання аніме-ринку. Тож викрадені $3 млн не зроблять компанію банкрутами, а решту вирахують з кишені тих, хто не помічав проблеми.

Джерело: Bandai Namco