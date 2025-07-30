Новини Ігри 30.07.2025 comment views icon

Патч Elden Ring Nightreign з режимом на двох не вийде через землетруси на Камчатці

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Патч Elden Ring Nightreign з режимом на двох не вийде через землетруси на Камчатці
Elden Ring Nightreign / FromSoftware

FromSoftware довелося відкласти патч 1.02 для Elden Ring Nightreign, який мав додати довгоочікуваний режим на двох. Причина нетипова — землетруси біля Камчатки.

Оновлення мало з’явитися 30 липня, але за день до цього біля узбережжя Росії стався потужний землетрус магнітудою 8,8 бала. Внаслідок чого в Японії оголосили попередження про цунамі. Логічно, що Токіо не стало виключенням — а саме там базується офіс FromSoftware.

Наразі перші хвилі досягли Гаваїв — біля острова Оаху зафіксували підйом води на 1,2 м. От вже в Японії хвиля висотою 1,3 м вдарила по префектурі Івате. Метеослужба очікує, що в деяких регіонах хвилі досягнуть до 3 м. У зв’язку з небезпекою влада оголосила евакуацію для 1,9 млн людей. На тлі цих подій FromSoftware вирішила відкласти оновлення «з міркувань безпеки» своїх співробітників. Так би мовити, стався незапланований вихідний.

Патч 1.02 перенесли на добу — реліз тепер очікується 31 липня, якщо ситуація не зміниться. Він стане доступним після 10:00 за центральноєвропейським часом (після 11:00 за Києвом). Разом із ним стартує другий цикл Everdark Sovereign, який спершу планували запустити ввечері 30 липня.

В оновленні 1.02 з’явиться режим Duo Expeditions — це офіційний кооператив на двох, без третього гравця. Його мали б додати на старті, але розробники «провтикали». Відсутність функції стала причиною масових скарг гравців — спільне проходження вимагало пошуку випадкового союзника, що псувало досвід. Але нині ситуація зміниться.

Крім того, оновлення додасть:

  • фільтри для реліквій — за ефектами, розміром і типом;
  • нового боса з Everdark Sovereign — Augur, Maris Fathom of Night;
  • інші покращення балансу та інтерфейсу.

На жаль, кросплею не буде — доведеться надалі грати в межах однієї платформи. Можливо ситуація виправиться в одному з майбутніх патчів, але офіційних підтверджень немає. Повний список змін в Elden Ring Nightreign обіцяють опублікувати після запуску оновлення. FromSoftware подякувала спільноті за розуміння та пообіцяла повідомити, якщо ситуація в Японії погіршиться й доведеться знову переносити реліз.

Джерело: IGN

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