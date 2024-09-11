Екскерівників Samsung арештували за витік секретів на $3,2 млрд до Китаю

Поліція Південної Кореї заарештувала двох колишніх керівників Samsung за підозрою у передачі комерційних секретів компанії на суму $3,2 мільярда до Китаю. Один із заарештованих, 66-річний містер Чой, створив спільне підприємство з виробництва чипів у Китаї та був його генеральним директором. Йому допомагав конструктор заводу, містер О, і він намагався залучити інших південнокорейських експертів.

Чоя підозрюють у витоку технологій пам’яті Samsung для виробництва DRAM чипів за 20-нм техпроцесом на китайському заводі Chengdu Gaozhen. Samsung є одним із провідних виробників пам’яті, співпрацюючи з багатьма компаніями. Поліція заявила, що дії Чоя «послабили конкурентоспроможність країни в умовах глобальної чипової війни». Влада стверджує, що арешт зупинить роботу китайського підприємства, але розслідування триває.

Це не перший випадок арешту співробітників південнокорейських технологічних компаній за крадіжку комерційних таємниць. У травні минулого року колишню співробітницю SK hynix заарештували за друк 3000 сторінок даних про процес виробництва напівпровідників. Її підозрювали у передачі цих документів Huawei, хоча вона заперечувала всі звинувачення. Влітку цього року ексінженера Samsung посадили на 6 років за злив чутливої OLED-технології Китаю. Тайвань неодноразово звинувачував Китай у крадіжці інтелектуальної власності та переманюванні інженерів.

Китай потребує розвитку власних технологій виробництва напівпровідників, оскільки майже на 99% залежить від західних інструментів. Санкції США серйозно вплинули на технологічні амбіції Китаю.

Китай прагне розвивати власну індустрію чипів, оскільки володіє багатьма рідкоземельними копалинами. У той час як США та їхні союзники ведуть чипову війну з Китаєм, китайські чиновники можуть таємно підтримувати такі дії з крадіжкою інтелектуальної власності інших компаній та країн.

Джерело: tomshardware

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