Електрокросовер Nissan Ariya стартуватиме від $44,5 тис. — на $3 тис. дешевше початкової ціни

Компанія Nissan оголосила ціни на електричний кросовер Ariya модельного ряду 2023 року, який надійде в продаж наприкінці цієї осені. Ціна базової конфігурації становитиме $44485. Це приблизно на $3000 дешевше за стартову ціну, оголошену Nissan майже рік тому.

Слід зазначити, що йдеться про остаточну ціну для ринку США. Оскільки автомобіль не виробляється у США, на нього не поширюється податкова пільга у розмірі $7500. Ціна базової передньопривідної версії Ariya з батареєю місткістю 63 кВтг становитиме $43190. І ще $1295 складає плата за доставлення, що дає фактичну ціну $44485.

Для початку будуть доступні тільки версії Ariya з переднім приводом, а інші версії з’являться пізніше. Передньопривідна Ariya може комплектуватися батареєю стандартної дальності місткістю 63 кВтг і батареєю більшої дальності місткістю 87 кВтг з запасом ходу до 304 миль (близько 490 км). Потужність двигуна сягатиме 214–389 кінських сил. Детальні ціни, з урахуванням комплектації, приводу та місткості батареї, представлені в таблиці нижче.

Зацікавлені покупці у США вже можуть розміщувати замовлення через своїх місцевих дилерів.

Джерело: The Verge