Новини Авто 24.12.2025 comment views icon

Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто

Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
Презентація зарядної станції Super e-Platform / BYD

BYD ще ближче підійшла до того, щоб заряджання електромобіля за швидкістю не відрізнялося від заправки бензинового авто. Нове відео демонструє, як її електрокар за п’ять хвилин отримує близько 400 км запасу ходу.

Під час презентації нової платформи Super e-Platform у березні генеральний директор BYD Ван Чуаньфу прямо окреслив мету компанії:

“Остаточне рішення — зробити заряджання таким самим швидким, як заправка бензинового автомобіля”.

Саме так BYD планує боротися з так званою “тривогою заряджання”, яка досі стримує частину водіїв від переходу на електротягу.

Super e-Platform стала першою серійною “повнодоменною 1000-вольтовою архітектурою” для легкових авто. Разом із нею BYD представила Flash Charging Battery — батарею з рекордними параметрами: струм заряджання 1000 А та швидкість 10C. У піковому режимі така система забезпечує потужність до 1 МВт (1000 кВт).

За заявою компанії, це дозволяє електромобілям із цією архітектурою відновлювати до 400 км запасу ходу (за циклом CLTC) лише за 5 хвилин заряджання.

Що важливо, мова йде не лише про експерименти в лабораторних умовах. Першими серійними моделями на базі Super e-Platform стали седан Han L та кросовер Tang L. BYD вивела їх на ринок уже за місяць після анонсу. Стартова ціна становить 219 800 юанів, що еквівалентно приблизно $30 тис.

Із початком масових поставок у Китаї з’явилися й реальні демонстрації швидкості заряджання. У відео, опублікованому в X користувачем Dominic Lee, електромобіль BYD заряджається з потужністю до 746 кВт. За оцінкою, досягнення рівня заряду 70% займає близько 4 хвилин 40 секунд.

Спецпроєкти
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів

За даними BYD, Han L може зарядитися з 10% до 70% за 6 хвилин, а повна зарядка батареї займає близько 20 хвилин. Кросовер Tang L, який також використовує 1000-вольтову архітектуру, додає 370 км запасу ходу за 5 хвилин, а повна зарядка триває приблизно 30 хвилин.

У компанії підкреслюють, що Flash Charging Battery дозволяє електромобілям отримувати такий самий запас ходу, який авто з ДВЗ отримує під час заправки на АЗС, “зрештою скорочуючи час заряджання до часу заправки”.

Джерело: electrek

Популярні новини

arrow left
arrow right
Автомайстерня: "катастрофічний" рівень відмов Tesla Model 3 та Y з акумуляторами LG китайського виробництва
"Таким могло б бути авто Apple": Маркес Браунлі оглянув Xiaomi SU7 і лишився у захваті
Tesla Model Y вперше протаранив… метеорит — електромобіль продовжив рух на автопілоті
"Невидимі" написи на Tesla Cybertruck: вандалізм чи дефект?
Ринок нових авто в Україні: тріумф BYD та 14-місячний рекорд у листопаді
Tesla патентує вбудовану антену Starlink у своїх авто
Оновлення Xiaomi SU7: дивне авто помічено на тестуванні, компанія розпродає попередні моделі
Tesla Model Y визнана найменш надійним автомобілем у Німеччині, — TÜV (Асоціація технічного нагляду)
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
У США знайдено найбільше у світі родовище літію на $1,5 трлн — вистачить на кілька десятиліть виробництва акумуляторів
Нова "настолка" The Witcher зібрала $12 млн на Gamefound і отримає наративний застосунок з озвучкою 7 мовами
Всі “Пункти незламності” отримають xPON або Starlink, — постанова уряду
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати