Енергоспоживання GPU AMD Instinct MI300X на базі архітектури CDNA3 становить 750 Вт

Компанія AMD поділилася відомостями про спеціальну версію прискорювача обчислень серії Instinct MI300. На додаток до представленої раніше моделі MI300A також анонсована нова версія Instinct MI300X. Вона є ШІ-прискорювачем з плитками GPU на базі архітектури CDNA3.

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Фактично, у випадку Instinct MI300X компанія AMD використовує багаточипове компонування. Але ця версія не містить блоків обчислювальних x86-ядер, а натомість комплектується збільшеною кількістю плиток з ядрами GPU. Крім того, MI300X містить більший обсяг пам’яті – 192 ГБ. Цього вдалося досягти завдяки недавньому випуску стеків HBM3 місткістю 24 ГБ.

Велика кількість високопродуктивних ядер GPU та збільшений обсяг пам’яті викликали зростання енергоспоживання. Тепер один модуль OAM (OCP Accelerator Module) потребує 750 Вт енергії. Зазначимо, версія попереднього покоління MI250X на базі архітектури CDNA2 споживала 560 Вт енергії. Приріст енергоспоживання становить близько 34%.

Зазначимо, за останні кілька років вимоги до живлення графічних пристроїв для центрів обробки даних зросли. TDP GPU NVIDIA H100 SXM досягає 700 Вт (350 Вт для PCIe-версії з повітряним охолодженням). PCIe-версія GPU Intel Max 1550 Data Center (Ponte Vecchio) також потребує щонайменше 600 Вт енергії.

Джерело: videocardz