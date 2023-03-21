Ентузіаст витратив 11 місяців і майже $23 тис., щоб викупити всі ігри в магазинах Wii U та 3DS eShop

Рішення Nintendo припинити продаж цифрових продуктів у магазинах Wii U та 3DS eShop засмутило багатьох користувачів. Після відповідного анонсу хтось поспішив зберегти у доступності свої улюблені ігри, а хтось вирішив не обмежуватись окремими проєктами та купив кожну гру в обох магазинах eShop.

Зазначимо, що обидві консолі мають величезну бібліотеку «тільки для цифрових технологій», яку планується закрити 27 березня. Після цього віртуальний консольний каталог не буде доступний. Щоб зберегти доступ до нього, автор YouTube-каналу The Completionist Жирар Халіл вирішив кинути виклик магазинам Nintendo (і здоровому глузду за компанію) і викупити всі ігри на цих майданчиках.

Процес викупу всіх ігор та доповнень до них у магазинах Wii U та 3DS eShop зайняв майже 11 місяців. Для цього потрібно було використати 464 подарункові карти Nintendo eShop і витратити понад $22 тис. Цей шлях був нелегким, він супроводжувався різними труднощами та затримками. Наприклад, магазини обмежили кількість подарункових карток, які можна було придбати. Ще Nintendo має жорстке обмеження на баланс цифрового гаманця, який становить всього $250. Тому Халіл мав постійно додавати кошти, купувати ігри, а потім багаторазово повторювати цей цикл для виконання такої важливої місії. До того ж банки запідозрили недобре при досягненні позначки витрат у $20 тис.

Але це ще не всі складнощі, з якими зіткнулася команда Халіла на своєму шляху. Як виявилося, кожна консоль має обмеження у 300 завантажених програм. Після його досягнення здійснювати нові установки неможливо. Тому команді доводилося запасатися зовнішніми жорсткими дисками та картами MicroSD, щоб завантажити всі ігри. І ще в деяких випадках виникали проблеми з блокуванням DLC через прогрес гри, що також потребувало додаткового часу.

У підсумку робота зі збереження всіх доступних цифрових ігор для Wii U і 3DS зайняла місяці. Фактично процес розтягнувся на 328 днів, він коштував Халілу та його спонсорам $22791. Колекції займають 1,2 ТБ пам’яті для Wii U (866 ігор) та 267 ГБ для 3DS (1547 ігор).

Халіл планує пожертвувати всі ігри, жорсткі диски та консолі некомерційній організації Video Game History Foundation, яка зберігає історію відеоігор.

Джерело: techspot