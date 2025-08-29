Epic Games безплатно віддає квест-адвентюру з 95% рейтингом

Depositphotos

Epic Games Store запустив нову щотижневу роздачу з двома іграми, де одну з них добре знають поціновувачі квестів — вона має 95% позитивних відгуків у Steam.

Друга — свіжіша аркада 2023 року, яку високо оцінили фанати локальних і онлайн-заруб. Вона в Steam має 92% позитивних відгуків на основі понад тисячі рецензій. Обидва тайтли змінили попередню роздачу, де дарували сюрреалістичну пригоду Figment 2: Creed Valley та гібрид шутера з аркадою Sky Racket.

Перша безплатна гра — Machinarium. Це point-and-click пригода про маленького робота Йозефа, який вирушає рятувати свою подругу від бандитів у місті машин. Сюжет подається без діалогів — усе через картинки, анімацію та музику. Ви розв’язуєте головоломки, взаємодієте з дивним механічним світом і дізнаєтеся історію. Це дуже атмосферна гра, в якій кожна іржава деталь здається живою. Важливо: Machinarium уже колись роздавали, тож можливо, вона вже лежить у вашій бібліотеці.

Друга — Make Way. Це аркадні перегони з видом зверху, де ви не просто змагаєтесь, а ще й самі будуєте трасу. Після кожного раунду обираєте нові елементи — петлі, пастки, обриви, і шлях змінюється на льоту. У перегони можуть брати участь до шести людей, локально чи онлайн. Є зброя, хаотичні перешкоди і безліч веселих моментів.

Обидві гри вже можна забрати в Epic Games Store безплатно. Роздача традиційно триватиме до наступного четверга — 4 вересня — до 18:00 за Києвом.